Antartica - Quasi una fiaba, come suggerisce il titolo, affronta con un registro misto, tra il comico e il drammatico, l'argomento serissimo della ricerca scientifica.

"Non è divertente ma serve", questo il credo degli studiosi della base nel quale si svolge il film, che riescono ad appassionare lo spettatore alle lunghe sessioni di ricerca su un argomento che deve essere reso comprendibile ai più.

Naturalmente, la pellicola mette su un piano elevato i rapporti personali tra i componenti del gruppo, gli stessi che entrano in gioco quando arrivano i primi importanti risultati.

Se da un lato passa il messaggio che nessun obiettivo può essere raggiunto senza il lavoro di squadra, dall'altro è evidente quanto la brillantezza delle intuizioni dei singoli faccia la differenza in ambiti come quello scientifico.

La scienza e il progresso hanno le loro leggi ma il cuore e la mente sono importanti nei momenti decisivi.

Il film è nato dalle impressioni della regista da un viaggio in Siberia nel quale era rimasta colpita dall'affondamento progressivo e inesorabile delle abitazioni costruite sul Permafrost.

La pellicola è stata girata in interni con la base costruita all'interno di un bunker dove il set è stato aperto per circa un mese. L'interno del Monte Soratte, nel Lazio, è ancora attraversato da tunnel che fungevano da bunker antiatomici, riferisce Italy for Movies che ha intervistato la regista. Quelle location sono state ottime per ricreare le scene alla base.

Gli esterni, invece, sono stati realizzati in post produzione.