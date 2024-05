Road House 2, in lavorazione il sequel del film con Jake Gyllenhaal

Come riportato da Variety, Amazon ha dato il via alla produzione del sequel. Confermata la presenza di Jake Gyllenhaal, nessuna notizia sugli altri nomi del cast

road house 2, jake Gyllenhaal sarà ancora dalton

Stando a quanto riportato da Variety, Amazon ha deciso di continuare a raccontare la storia di Dalton, il personaggio portato sul grande schermo per la prima volta da Patrick Swayze nella pellicola Il duro del Road House del 1989. Il remake con Jake Gyllenhaal ha convinto il pubblico ricevendo ottimi consensi, per tale motivo la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha dato il via alla produzione del sequel.

Jennifer Salke, Amazon MGM Studio Chief, ha dichiarato: “Come abbiamo visto questa primavera, il mondo è impazzito per questo piccolo film chiamato Road House. Quasi otto milioni di spettatori in tutto il mondo hanno visto Road House. Ci piace vedere questi risultati come a un bambino”.