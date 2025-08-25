L'ultimo turno, trama e cast del film di Petra Volpe ora al cinema

La realizzazione del film L'ultimo turno ha visto Petra Volpe impegnata non solo nella regia, ma anche nella stesura della sceneggiatura. La produzione è stata curata da Reto Schaerli e Lukas Hobi, con la collaborazione delle case Zodiac Pictures, MMC Zodiac, SRF e SRG SSR. La fotografia è affidata a Judith Kaufmann, mentre il montaggio porta la firma di Hansjörg Weißbrich.

La colonna sonora originale è composta da Emilie Levienaise-Farrouch, mentre Beatrice Schultz ha curato la scenografia e Linda Harper i costumi. Il trucco è stato realizzato da Marc Hollenstein. Il film ha una durata di 92 minuti, un formato 2,00:1 e appartiene al genere drammatico.