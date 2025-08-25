L'ultimo turno, trama e cast del film di Petra Volpe ora al cinema

Introduzione
Si intitola L'ultimo turno ed è la nuova prova drammatica firmata dalla regista Petra Volpe, celebre cineasta svizzera.
Il titolo italiano è L’ultimo turno, mentre quello originale è Heldin. Si tratta di un film destinato a lasciare il segno nel panorama cinematografico europeo. L’opera è stata selezionata come candidata ufficiale della Svizzera all’Oscar al miglior film internazionale per l’edizione 2026, confermando l’attenzione crescente verso il cinema elvetico contemporaneo.
Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere sul film L'ultimo turno, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: la sfida quotidiana di Floria
Nel film L'ultimo turno, al centro della storia c’è Floria, giovane infermiera che lavora in un ospedale del cantone tedesco della Svizzera. Il film segue il suo percorso in un contesto di estrema pressione professionale: Floria si trova infatti a dover gestire un intero reparto quasi da sola, assistita solamente da un’unica collega.
La narrazione mette in luce la complessità emotiva e organizzativa della professione infermieristica, mostrando sia la dedizione che il peso delle responsabilità quotidiane.
Cast: i volti del film L'ultimo turno
Il cast della pellicola L'ultimo turno è guidato da Leonie Benesch nel ruolo di Floria Lind, affiancata da Sonja Riesen che interpreta Bea Schmid e Selma Jamal Aldin nel ruolo di Amelie Afshar. Completano il gruppo di interpreti principali Alireza Bayram (Jan Sharif), Ali Kandaş (Nabil Bilgin), Aline Beetschen (Evelyn Bühler), Jasmin Mattei (Claudia Bach), Urs Bihler (sig. Leu), Jürg Plüss (sig. Severin), Nicole Bachmann (dott. Strobel), Doris Schefer (Pascale Schneider), Margherita Schoch (sig.ra Kuhn), Lale Yavaş (sig.ra Morina) e Pema Shitsetsang nel ruolo di dottoressa.
Distribuzione: dal Festival di Berlino alle sale internazionali
Il film L'ultimo turno ha debuttato in anteprima mondiale il 17 febbraio 2025 all’interno della sezione Berlinale Special Gala del 75º Festival di Berlino, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte della critica. La distribuzione cinematografica è iniziata il 27 febbraio nelle sale elvetico-tedesche, mentre in Italia il pubblico ha potuto vederlo a partire dal 20 agosto 2025 grazie a BiM Distribuzione.
Successo al botteghino e accoglienza del pubblico
Il film L'ultimo turno ha riscosso un notevole successo di pubblico, superando i 650.000 spettatori complessivi tra Svizzera, Austria e Germania.
In particolare, nella sola Germania l’incasso ha raggiunto l’equivalente di 2,3 milioni di dollari, confermando la capacità di L'ultimo turno di attrarre un vasto pubblico e di trattare temi sociali rilevanti con efficacia narrativa.
Aspetti tecnici del film
La realizzazione del film L'ultimo turno ha visto Petra Volpe impegnata non solo nella regia, ma anche nella stesura della sceneggiatura. La produzione è stata curata da Reto Schaerli e Lukas Hobi, con la collaborazione delle case Zodiac Pictures, MMC Zodiac, SRF e SRG SSR. La fotografia è affidata a Judith Kaufmann, mentre il montaggio porta la firma di Hansjörg Weißbrich.
La colonna sonora originale è composta da Emilie Levienaise-Farrouch, mentre Beatrice Schultz ha curato la scenografia e Linda Harper i costumi. Il trucco è stato realizzato da Marc Hollenstein. Il film ha una durata di 92 minuti, un formato 2,00:1 e appartiene al genere drammatico.