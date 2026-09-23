Morto per eutanasia l'attore francese Arnaud Denis: aveva 43 anni

Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi tre anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all’età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all’eutanasia. La notizia è stata confermata dal suo avvocato all’Agence France-Presse e arriva al termine di un lungo percorso segnato da dolori cronici che, secondo quanto raccontava lui stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.

l’attore e regista ha scelto l’eutanasia in Belgio

Il calvario era iniziato nel 2023, dopo un intervento per un’ernia inguinale durante il quale gli era stata impiantata una protesi in polipropilene. Da quel momento Denis aveva denunciato l’insorgere di gravi disturbi fisici e neurologici, arrivando nel 2024 a sottoporsi negli Stati Uniti a un delicato intervento per la rimozione dell’impianto. Convinto di essere vittima di uno scandalo sanitario, aveva fondato il collettivo Victimes françaises des prothèses de hernies, raccogliendo centinaia di testimonianze di pazienti con esperienze simili. Nei mesi scorsi aveva spiegato pubblicamente di aver scelto il Belgio perché riteneva esaurite le possibilità terapeutiche offerte dalla medicina, trasformando la sua vicenda personale in un caso che ha riaperto il dibattito sul fine vita in Francia