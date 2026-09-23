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The Invite, il cast del film con Penelope Cruz e Edward Norton. FOTO

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La nuova commedia diretta da Olivia Wilde, che torna dietro e davanti alla macchina da presa, racconta una coppia sposata in crisi e una cena destinata a mettere in discussione equilibri, desideri e certezze. Al centro della storia ci sono Joe e Angela, interpretati da Seth Rogen e dalla stessa Wilde, che invitano a cena i loro vicini del piano di sopra, Piña e Hawk. Scopriamo chi sono interpreti e personaggi della pellicola arrivata nelle italiane dal 16 settembre 2026.

A cura di Camilla Sernagiotto

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