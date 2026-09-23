The Invite, il cast del film con Penelope Cruz e Edward Norton. FOTO

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The Invite – Il piacere è tutto nostro è la nuova commedia diretta da Olivia Wilde, che torna dietro e davanti alla macchina da presa per raccontare una coppia sposata in crisi e una cena destinata a mettere in discussione equilibri, desideri e certezze. Al centro della storia ci sono Joe e Angela, interpretati da Seth Rogen e dalla stessa Wilde, che invitano a cena i loro enigmatici vicini del piano di sopra, Piña e Hawk, interpretati da Penélope Cruz ed Edward Norton. Il film è arrivato nelle sale italiane il 16 settembre 2026. Scopriamo tutto sugli interpreti.

The Invite, arriva al cinema il nuovo film di Olivia Wilde: cosa sapere