Biagio Antonacci in concerto a Pompei, la possibile scaletta

Venerdì 25 settembre il cantautore pubblicherà il nuovo atteso progetto discografico Mustang contenente anche il singolo Spiritualé in collaborazione con Sayf
Dopo gli appuntamenti al Teatro Greco di Tindari, al Teatro Romano di Lucera e all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Biagio Antonacci ha portato il tour al Teatro Grande di Pompei. Venerdì 25 settembre il cantautore pubblicherà il nuovo album Mustang.
biagio antonacci, la possibile scaletta
Dopo i primi due appuntamenti di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, Biagio Antonacci tornerà sul palco del Teatro Grande di Pompei per gli ultimi otto concerti della tournée. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti, attesi i suoi grandi successi: da Non ci facciamo compagnia a Iris (tra le tue poesie) passando per Convivendo. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 18 settembre all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera:
- Caruso
- Non ci facciamo compagnia
- Se io, se lei
- Le cose che hai amato di più
- Vivimi
- L’inizio
- Delivery
- Mi fai stare bene
- Dolore e forza
- Buongiorno bell’anima
- Quanto tempo e ancora
- Se fosse per sempre
- Se è vero che ci sei
- Lasciati pensare
- È capitato
- Ti penso raramente
- Anita
- Sappi amore mio
- Ti dedico tutto
- Non parli mai
- Ti ricordi perché
- Così presto no
- Fiore
- Ci siamo capiti male
- Mio fratello
- Per farti felice
- Pazzo di lei
- Non vivo più senza te
- Non so più a chi credere
- Convivendo
- A cena con gli dei
- Iris (tra le tue poesie)
- Liberatemi
- Sognami
- Tridimensionale
- Tra te e il mare
Questi tutti i prossimi concerti di Biagio Antonacci:
- 25 settembre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 26 settembre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 27 settembre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 29 settembre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 30 settembre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 2 ottobre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 3 ottobre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
- 4 ottobre 2026 - POMPEI (NA), TEATRO GRANDE
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Nel corso degli anni Biagio Antonacci si è affermato come uno dei protagonisti della scena musicale italiana. Dopo aver presentato Voglio vivere in un attimo nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1988, nel giugno dell’anno successivo il cantautore ha pubblicato il suo primo album Sono cose che capitano. Nel 1993 Biagio Antonacci è tornato in gara con Non so più a chi credere sul palco del Teatro Ariston. Tra i suoi lavori di maggior successo ricordiamo Mi fai stare bene, Vicky Love, Inaspettata e L'amore comporta. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Quanto tempo e ancora, Se fosse per sempre, Buongiorno bell'anima, Non vivo più senza te e Ti penso raramente. Venerdì 25 settembre l’artista pubblicherà il nuovo atteso album Mustang contenente anche Spiritualé in collaborazione con Sayf (FOTO).
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