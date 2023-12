biagio antonacci, il nuovo singolo è a cena con gli dei

Il brano anticipa l'uscita del nuovo album L'inizio, in arrivo sul mercato il 12 gennaio. Tra i grandi successi del cantautore ricordiamo Iris (tra le tue poesie), Convivendo, Pazzo di lei e Se fosse per sempre

La canzone è la terza traccia della tracklist dell’album L’inizio, in arrivo sul mercato il 12 gennaio. Nei giorni scorsi il cantautore ha parlato del progetto discografico: “L’inizio è in ogni germoglio, ad un tratto chiude le distanze e ci si tocca. “È ripartenza, è rinascita, è un giorno diverso. È una finestra che si apre nella mia mente, porta luce e nuova visione ai miei occhi”. L’inizio è composto da quindici brani .

Dal primo album Sono cose che capitano uscito nel 1989 ai successi più recenti, nel corso degli anni il cantautore ha riscosso grandi consensi, tra i suoi lavori più apprezzati troviamo Inaspettata e L’amore comporta.

Per quanto guarda i singoli Iris (tra le tue poesie), Convivendo, Pazzo di lei, Se fosse per sempre, Non vivo più senza te, Ti penso raramente e Ci siamo capiti male.