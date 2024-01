Biagio Antonacci presenta il nuovo album "L'inizio"

L’intervista

In un circolo milanese, con dietro un bancone da bar, Biagio Antonacci, 30 di carriera alle spalle, ci saluta con quel sorriso e quell’energia che da sempre lo contraddistinguono. "L’inizio della rivoluzione", risponde così alla nostra prima domanda e continua: "Mi auguro che ci sia una rivoluzione in atto, auguro a tutti rivoluzione, perché stare fermi, non guardare, non osservare, non giudicare, non criticare non basta. Il periodo del buon senso è finito, perché il mondo va contro il buon senso e quindi è meglio non avere buon senso. Bisogna cercare di combattere questo “non buon senso”. L’impotenza mi fa paura, mi fa paura essere legato, il mio corpo si blocca difronte allo scempio umanitario ma la mia testa piange e soffre”.

La paternità

La chiacchierata continua parlando di paternità, Biagio nel 2021 è diventato nuovamente papà: “Per assurdo vivo con più leggerezza il mio essere diventato nuovamente padre, vivo la nuova paternità con più leggerezza, nonostante il mondo non sia un granché. Il mondo è una somma di pensieri che continuano a fare errori, una somma anche di azioni sbagliate, vedi la mancanza di umanità… Credo che un figlio sia una speranza. Pensare che tra 30 anni, quando io non ci sarò più, lui sarà un giovane Antonacci che farà anche dei figli e magari uno si chiamerà Biagio…pensa che bello! Diciamo che nel 2100 ci sarà qualcun altro che porterà il mio nome, chissà. Non è un discorso di ego ma è un discorso di proiettare, se tu senti di aver vissuto all’insegna di nobili ideali. Penso che la paternità, il fatto di trasmettere vita ad altre vite, sia un dono! Un dono da poter usare senza paura perché, se ci fermiamo tutti, arriva la famosa estinzione, che io prevedo ma tra parecchi anni. Continuiamo fino al limite dell’estinzione ma crediamoci, quindi riproduciamoci".

Il coraggio e la libertà

"Coraggio significa andare fuori dallo status quo della nostra vita - continua - ci hanno insegnato che dovevamo avere un posto fisso, fare un mutuo per 30 anni e vivere nella stessa casa, giurare amore eterno ma tutto ciò non è servito a liberare l’uomo ma è servito a renderlo prigioniero di un concetto. La libertà significa fare un salto fuori da questi schemi e cominciare a vivere di nuovi inizi perché solo con nuovi inizi puoi percorrere strade diverse, emozioni diverse, amori diversi, puoi non aver più paura di amare e di lasciare un amore certo per aprirti al prossimo amore che potrebbe essere peggio ma anche meglio. Finché l’uomo sta in una zona cosiddetta confort, che lo regolarizza non potrà mai evolversi non potrà mai diventare migliore. Personalmente sono vittima ma non schiavo della quotidianità, nonostante il mio lavoro mi permetta di gestirmi gli orari e i giorni, poi comunque la vita che è intorno a me è una vita con degli schemi. Schemi che ti portano a non essere consapevole che sei un’essenza, che sei tu, che dopo di te viene il mondo non il resto, dopo di te c’è la vita, non la fine".

Il nuovo Album

"L’inizio è scontato, se dovessi intitolare oggi il mio album non lo chiamerei più 'L’inizio' ma lo chiamerei 'il circolo, il tondo'. Come gli orientali che considerano il circolo della vita un giro perenne, non con un inizio e una fine. Ho sbagliato, sorry – chiedo scusa. Un album nato da tante riflessioni ma anche fatto di collaborazioni, tra cui quella con Benny Benassi. “Benny Benassi, ci dice, è il più grande dj che abbiamo in Italia e internazionale. Quando gli ho fatto ascoltare “Tridimensionale” lui mi ha detto che faceva musica dance e io gli ho risposto che facevo pop. Gli ho fatto sentire la canzone al piano e voce e lui ha costruito una canzone, definendola dance, con una delicatezza, rispettando il brano. Non è facile perché l’arrangiatore smembra una canzone classica, di solito spacca gli schemi invece lui ha mantenuto fede a quello che era il groove, l’intenzione…ed è diventata una canzone divertente”.

La rivoluzione

Continuiamo a parlare saltando da un argomento all’altro ma in fondo questo è la vita. “Detesto la mancanza di coraggio, a volte anche da parte mia e la mancanza di luce e stima nei confronti del prossimo, afferma. Manca la benevolenza nei confronti del prossimo. Rivoluzione significa togliere questi lacci del mio corpo che ho guardando oggi l’umanità e cominciare a fare qualcosa di bello per qualcuno anche fisicamente, potendo portare il mio corpo in una situazione di difesa nei confronti di qualcuno, perché la testa è già là, il corpo no, come il corpo di chi dovrebbe fare di più per l’umanità che però è seduto a fare chiacchiere. Io vorrei fare qualcosa per i bambini, sto collaborando con Save The Children, rete internazionale umanitaria. Noi dobbiamo alzare il culo dalla sedia, altrimenti è troppo facile…" E così si chiude il cerchio della nostra conversazione.