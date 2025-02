Nek sceglie il Karaoke per annunciare la sua estate in concerto

Concerti e ristampe, emozioni e ricordi. Nek si prepara a vivere, e a farci vivere, un 2025 unico. E per annunciare i suoi prossimi mesi artistici Filippo Neviani ha scelto una serata Karaoke. Il Ronin, ristorante giapponese tra i più noti di Milano, per una sera, nel suo piano più alto e privato, è diventato "Casa Nek": una serata a inviti per duettare con l'artista emiliano, che, confermando quella fratellanza che è nel dna della sua terra, si è divertito cantando i suoi successi più celebri con gli ospiti. C'è chi ha fatto bene, chi ha starnazzato ma alla fine la gioia ha abbracciato tutti. Artisticamente nulla di nuovo all'orizzonte, anche se Nek continua a scrivere: per un progetto inedito bisognerà attendere, salvo colpi di scena, il 2026. Ma visto che la voce se la è scaldata al Karaoke, tra un sashimi e un uramaki, tra un cocktail (tutti abbinati alle sue hit) e una chiacchiera, ora è il momento di mordere il palco. Filippo tornerà live per due appuntamenti all’estero: il 7 marzo a Malta e il 31 maggio in Estonia. A luglio, invece, debutta il Nek Hits - Live 2025 che attraverserà l’Italia, per un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana. La prima data è il 5 luglio ad Arenzano, in provincia di Genova, e la sera dopo, il 6, c'è il prestigioso Teatro Romano di Verona. Gran finale il 19 agosto a Zafferana Etnea (Catania) all'Anfiteatro Falcone e Borsellino.

Il palco sarà presidiato da un Power Trio composto da Nek (che suonerà anche il basso), Emiliano Fantuzzi (chitarra) e Luciano Galloni (batteria), per un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto. Il pubblico potra essere a sua volta protagonista di un karaoke poiché non mancheranno brani indimenticabili quali Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Se io non avessi te, Unici, Sei grande, Se una regola c’è, la cover di Se telefonando, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e poi Sei solo tu, Uno di questi giorni, Ci sei tu e E da qui e tante, tante altre! I biglietti del tour, organizzato da Friends and Partner sono già in vendita. Ma le sorprese non sono finite poichè per ripercorrere la sua carriera, Nek vedrà, per tutto il 2025, la sua discografia ripubblicata album per album in vinile cristallo. Il primo progetto a uscire, venerdì 28 febbraio, è proprio il suo album d’esordio del 1992, quel Nek che ha rappresentato l’inizio del sogno per il ventenne Filippo Neviani. Col brano Amami ha conquistato il pubblico, avviando il percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei cantautori italiani più noti e apprezzati nel mondo. Nek, poi, porterà i suoi fan in un viaggio speciale attraverso il tempo con Nek Hits, una mini-serie (prodotta da Realize Networks) di 14 episodi sul suo canale YouTube online a partire da marzo, in cui si rivela da solo e in prima persona. Ogni episodio è un racconto sincero tra aneddoti personali, immagini d’archivio e momenti che hanno segnato la sua vita artistica e umana; il primo episodio sarà incentrato sull’album Nek e l’anno in cui è uscito, il 1992. Attraverso racconti inediti, l’artista porta il pubblico dietro le quinte della sua musica, svelando i retroscena della nascita delle canzoni, le emozioni vissute in quel periodo e gli episodi più significativi della sua carriera dal 1992 a oggi.