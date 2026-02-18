Sting e Lewis Capaldi hanno suonato a sorpresa per beneficenza

Allo spettacolo di varietà Sunday for Sammy all’Utilita Arena di Newcastle, nel Regno Unito, hanno contribuito alla raccolta fondi per gli artisti emergenti locali

Il 15 febbraio Sting e Lewis Capaldi hanno partecipato a sorpresa alla prima rappresentazione in sei anni dello spettacolo di varietà di beneficenza Sunday for Sammy all’Utilita Arena di Newcastle, nel Regno Unito, per raccogliere fondi per gli artisti emergenti locali. L’ultima edizione dello show, nato nel 2000 in onore dell’attore britannico Sammy Johnson (noto per i ruoli nelle serie tv Auf Wiedersehen, Pet e Spender e scomparso nel 1998), risaliva al 2020. Il tentativo di riproporlo tre anni dopo, infatti, era fallito a causa della crisi. “Riportare in scena lo spettacolo Sunday for Sammy dopo il Covid e i traumi finanziari che ha causato sembrava un sogno impossibile”, ha dichiarato il produttore Ray Laidlaw. “Ieri sera il sogno è diventato realtà grazie a un incredibile gruppo di artisti, a una fantastica troupe tecnica e ai nostri devoti partner e sostenitori. Un enorme grazie a ciascuno di voi. Sammy è tornato”. Lo spettacolo vede la partecipazione di numerose star della tv, del teatro e della musica, compreso Matty Healy, il frontman del gruppo The 1975 e figlio di uno dei fondatori dello show, Tim Healy.

STING, DAI POLICE ALLA CARRIERA SOLISTA Nato il 2 ottobre 1951 a Wallsend, nel Regno Unito, alla fine degli anni Settanta il cantautore Sting (all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner) ha raggiunto il successo mondiale come frontman e autore principale del gruppo Police, con il quale ha firmato album iconici come Outlandos d’Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979) e Synchronicity (1983), che contengono hit come Roxanne ed Every Breath You Take. Dal 1985 ha poi avviato una brillante carriera solista che vanta dischi come The Dream of the Blue Turtles (1985), ...Nothing Like the Sun (1987) e Ten Summoner’s Tales (1993), che hanno consolidato la sua fama di autore elegante e impegnato. Parallelamente ha composto colonne sonore, ha sperimentato con la musica classica e ha collaborato con artisti jazz di primo piano. Ha inoltre vinto 17 Grammy Awards, un Golden Globe e un Emmy Award, ha ricevuto quattro nomination ai premi Oscar nella categoria Miglior canzone (rispettivamente nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell'imperatore, Kate & Leopold, Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story) ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. È infine noto per l’impegno umanitario e ambientalista. Approfondimento Police, causa sui diritti streaming tra Summers, Copeland e Sting