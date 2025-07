Lewis Capaldi, da Jimmy Fallon canta il nuovo singolo Survive. VIDEO

Lunedì 14 luglio, sul palco ricoperto da fiori freschi negli studi del talk The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Lewis Capaldi, 28 anni, ha cantato il suo nuovo singolo, la ballata Survive. Il 27 giugno il cantautore scozzese era tornato a sorpresa sulle scene al Festival di Glastonbury, nel Regno Unito, dopo due anni di pausa a causa della Sindrome di Tourette. Ora al presentatore Jimmy Fallon ha raccontato le impressioni che ha avuto nel riscoprire l’affetto dei fan di fronte alla sua musica. Capaldi soffre di disturbi di ansia, di Sindrome dell’Impostore (responsabile della convinzione di non meritare i successi ottenuti) e, appunto, di Sindrome di Tourette (causa di tic involontari che, come aveva dichiarato lo stesso astista nel documentario How I’m Feeling Now, peggiorano “quando sono esausto o dopo un grande evento”). Nel 2023, proprio a causa di un debilitante tic alla spalla che “era diventato davvero incontrollabile”, il cantautore era stato costretto a interrompere sul Pyramid Stage l’esibizione nel brano Someone You Loved, che nel 2020 era stato candidato ai Grammy Awards come Miglior canzone dell’anno. “Ho avuto un attacco di panico e tutto il resto sul palco di Glastonbury, e non sono riuscito a finire la canzone”, ha raccontato. Dopo l’incidente, il cantautore aveva cercato un aiuto professionale, e quest’anno ha scelto di salire di nuovo sul palco. Inizialmente aveva temuto di aver preso “una decisione terribile”. Poi, però, “sono uscito e l’abbiamo fatto, ed è stato davvero bello e incantevole ed è andata esattamente come speravo. Èd è stato probabilmente il giorno più bello della mia vita”. Almeno “finché... Suppongo che quando avrò un figlio, penserò: 'Forse Glastonbury era comunque meglio'”. Al Festival l'artista era stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, reazione confermata anche dallo stesso Jimmy Fallon, che gli ha riferito l’elenco dei complimenti ricevuti. “Volevo solo venire qui e finire quello che non sono riuscito a finire la prima volta su questo palco”, aveva detto in occasione del suo ritorno sulle scene. “Voglio ringraziare tutti a Glastonbury per avermi dato questa possibilità”. Su Instagram, poi, aveva pubblicato il video di entrambe le esibizioni, quella del 2023 e quella del 2025: “Glastonbury, è così incredibile essere tornato, grazie mille per avermi ospitato”.