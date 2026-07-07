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Atomic, il trailer della serie Sky Original con Alfie Allen tra uranio, CIA, MI6 e misteri

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Dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Atomic porta in scena un thriller ad alta tensione tra Nord Africa e Medio Oriente. Max, trafficante interpretato da Alfie Allen, incrocia JJ, fuggitivo enigmatico, e finisce in una missione quasi suicida: trasportare uranio altamente arricchito mentre CIA, MI6 e un cartello finanziato a livello internazionale li braccano. Con Samira Wiley nei panni dell’agente Cassie Elliott, una corsa dove nulla è come sembra e la redenzione passa dal pericolo e da fantasmi del passato

Il trailer Dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Quando il cammino del trafficante di droga Max (Alfie Allen) incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico fuggitivo, nasce un’amicizia inaspettata. I due vengono travolti in un’imprevista missione ad alto rischio: trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e una rete globale di forze contrapposte sono sulle loro tracce. A guidare la caccia ai due per conto della CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), scienziata altamente qualificata e agente sotto copertura convinta che Max e JJ collaborino con estremisti violenti. La sua implacabile caccia mette i tre in rotta di collisione, rivelando che nulla è come sembra e che ognuno nasconde un secondo fine. I due si ritrovano in un viaggio rocambolesco, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, i propri fantasmi del passato. Quello che inizia come una lotta per la sopravvivenza, in questa nuova serie Sky Original inglese si trasforma lentamente in qualcosa di più: una collaborazione riluttante, una possibilità di redenzione e… un’avventura mozzafiato. Creata da Gregory Burke e ispirata al libro di saggistica The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, Atomic è prodotta da Pulse Films, una società di VICE Studios, in collaborazione con Sky Studios

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