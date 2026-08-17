Ahsoka 2, nel trailer tornano Anakin e il Grand’Ammiraglio Thrawn

Il teaser trailer della seconda stagione di Ahsoka riporta Rosario Dawson nella galassia di Star Wars e svela la data di uscita: i nuovi episodi arriveranno su Disney+ il 20 gennaio 2027. Hayden Christensen torna nei panni di Anakin Skywalker, mentre il Grand’Ammiraglio Thrawn di Lars Mikkelsen tenta di ricompattare i resti imperiali. Tornano anche Sabine Wren, Ezra Bridger, Hera Syndulla, Zeb e Chopper, mentre Rory McCann raccoglie l’eredità di Ray Stevenson come Baylan Skoll

La galassia lontana lontana si prepara a una nuova guerra. Lucasfilm ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di Ahsoka, annunciando anche la data di uscita: la serie creata da Dave Filoni tornerà il 20 gennaio 2027 su Disney+, più di tre anni dopo il debutto della prima stagione. Rosario Dawson riprende il ruolo di Ahsoka Tano, mentre Hayden Christensen torna nei panni di Anakin Skywalker e Lars Mikkelsen in quelli del Grand’Ammiraglio Thrawn.

Le immagini mostrate al D23 2026 anticipano una stagione più ampia e bellicosa, tra battaglie spaziali, duelli con le spade laser e il tentativo di Thrawn di ricompattare i resti dell’Impero. Ma al centro resta anche una domanda molto più intima, che accompagna Ahsoka praticamente da quando ha lasciato l’Ordine: è ancora una Jedi?

Ahsoka 2, Anakin torna a guidare la sua ex Padawan

Il rapporto tra Ahsoka Tano e Anakin Skywalker torna al centro della storia.

Nel teaser Hayden Christensen appare sia durante l’addestramento della giovane Ahsoka, ancora interpretata da Ariana Greenblatt, sia nel rapporto con la versione adulta del personaggio interpretata da Rosario Dawson.

Anakin continua così a guidare e mettere alla prova la sua ex Padawan, spingendola ad affrontare la domanda destinata a diventare uno dei nuclei della seconda stagione: che cosa significa, per Ahsoka, essere ancora una Jedi?

Un interrogativo tutt’altro che formale per un personaggio che ha trascorso gran parte della propria esistenza ai margini dell’Ordine. Ahsoka era stata infatti l’apprendista di Anakin durante le Guerre dei Cloni, prima di lasciare i Jedi e costruire progressivamente un’identità autonoma.

Il loro rapporto, nato nell’animazione e approdato definitivamente in live action nella prima stagione di Ahsoka, sembra ora destinato a compiere un nuovo passo.

Thrawn prepara la guerra contro la Nuova Repubblica

Dall’altra parte c’è Thrawn.

Il Grand’Ammiraglio interpretato da Lars Mikkelsen è riuscito alla fine della prima stagione a lasciare Peridea e tornare nella galassia principale. Il teaser lo mostra ora pronto a ricompattare i resti imperiali, trasformando il proprio ritorno in una minaccia diretta alla fragile Nuova Repubblica.

Più che una nuova guerra contro i “ribelli”, come sarebbe avvenuto ai tempi dell’Impero, la seconda stagione si colloca infatti dopo la caduta dell’Impero e durante l’affermazione della Nuova Repubblica. È contro questo nuovo ordine politico che Thrawn e i suoi alleati sembrano pronti a riaccendere il conflitto.

Una situazione che rende il personaggio ancora più pericoloso: non deve amministrare una galassia già soggiogata dall’Impero, ma tentare di ricostruire un potere apparentemente sconfitto, facendo leva sui suoi frammenti sopravvissuti.

Ezra Bridger è tornato a casa

Tra i personaggi destinati ad avere un ruolo importante nella nuova stagione c’è anche Ezra Bridger, interpretato ancora da Eman Esfandi.

Il finale della prima stagione aveva finalmente riportato Ezra nella sua galassia. Dopo anni trascorsi lontano insieme a Thrawn, il giovane era riuscito a salire clandestinamente sulla nave del Grand’Ammiraglio e a ricongiungersi con Hera Syndulla, interpretata da Mary Elizabeth Winstead.

Ora Ezra è tornato accanto alla famiglia di Star Wars Rebels e combatterà per la Nuova Repubblica contro i resti imperiali.

Accanto a lui ritroveremo anche Zeb Orrelios e Chopper, altri due volti – e, nel caso del droide, rumori – familiari agli spettatori di Rebels. Il fronte della Nuova Repubblica sembra quindi destinato a ricomporre progressivamente quella squadra dispersa che aveva rappresentato il cuore della serie animata.

Ahsoka e Sabine sono ancora su Peridea

Dall’altra parte della galassia restano invece Ahsoka e Sabine Wren.

Natasha Liu Bordizzo torna nei panni della mandaloriana che, nel finale della prima stagione, aveva scelto di rimanere accanto alla propria Maestra invece di seguire Ezra verso casa.

Sabine aveva finalmente iniziato a mostrare una connessione con la Forza e il rapporto con Ahsoka aveva assunto definitivamente la forma di quello tra Maestra e apprendista. Le due si trovavano però ancora su Peridea, apparentemente isolate dalla galassia nella quale Thrawn era appena riuscito a tornare.

Il nuovo capitolo dovrà quindi ricongiungere due fronti della storia: da una parte Ahsoka e Sabine, dall’altra Ezra, Hera, Zeb, Chopper e la Nuova Repubblica, mentre Thrawn prepara il proprio contrattacco.

Rory McCann sarà Baylan Skoll dopo Ray Stevenson

La seconda stagione segna anche un passaggio inevitabilmente delicato nel cast.

Baylan Skoll, il misterioso ex Jedi interpretato nella prima stagione da Ray Stevenson, avrà ora il volto di Rory McCann, conosciuto soprattutto per il ruolo di Sandor “Il Mastino” Clegane in Game of Thrones.

Stevenson morì nel maggio 2023, a 58 anni, pochi mesi prima del debutto della serie. La première di Ahsoka gli aveva dedicato un omaggio prima dei titoli di coda con la scritta: “For our friend, Ray”.

Baylan era rimasto su Peridea seguendo un richiamo misterioso legato a qualcosa di molto più antico del conflitto tra Jedi e Sith. Il finale lo aveva mostrato accanto alle gigantesche statue degli dei di Mortis, lasciando aperta una delle trame più enigmatiche della serie.

Anche Ivanna Sakhno tornerà nei panni della sua apprendista Shin Hati, rimasta a sua volta su Peridea.

Il cast della seconda stagione di Ahsoka

Oltre a Rosario Dawson, Hayden Christensen e Lars Mikkelsen, tornano Natasha Liu Bordizzo come Sabine Wren, Eman Esfandi come Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead come Hera Syndulla e Ivanna Sakhno come Shin Hati.

A loro si aggiunge Rory McCann nel ruolo di Baylan Skoll, mentre il teaser mostra anche Ariana Greenblatt nuovamente nei panni della giovane Ahsoka durante le sequenze di addestramento con Anakin Skywalker.

Torneranno inoltre Zeb e Chopper, rafforzando ulteriormente il legame tra la serie live action e Star Wars Rebels.

Al centro rimane però Rosario Dawson, chiamata ancora una volta a dare corpo a un personaggio nato nell’animazione e diventato negli anni una delle figure più riconoscibili e amate dell’universo di Star Wars.

Da The Clone Wars a The Mandalorian, la storia di Ahsoka

Ahsoka Tano debuttò nel film animato Star Wars: The Clone Wars del 2008 come giovane Padawan assegnata ad Anakin Skywalker. Il personaggio proseguì poi il proprio percorso nella serie The Clone Wars e in Star Wars Rebels, trasformandosi progressivamente da apprendista Jedi in una figura indipendente dall’Ordine.

Rosario Dawson l’ha portata per la prima volta in live action nella seconda stagione di The Mandalorian, prima delle successive apparizioni in The Book of Boba Fett e della serie interamente dedicata al personaggio.

La seconda stagione sembra ora destinata a riunire tutte queste anime: la giovane apprendista di Anakin, la guerriera sopravvissuta alla caduta dell’Ordine e la donna che ancora non sa se quella parola — Jedi — possa davvero definirla.

Ahsoka 2, la guerra di Thrawn comincia il 20 gennaio

Il teaser promette dunque una stagione costruita su due fronti complementari.

Da una parte c’è la guerra concreta, con Thrawn pronto a guidare i resti imperiali contro la Nuova Repubblica. Dall’altra ce n’è una più intima: quella di Ahsoka con il proprio passato, con l’eredità di Anakin Skywalker e con un’identità Jedi che non ha mai smesso davvero di interrogare.

Dave Filoni torna così al centro dell’universo narrativo che ha costruito nel corso di oltre vent’anni tra animazione e live action, proprio mentre Star Wars si prepara a festeggiare nel 2027 cinquant’anni dal film che diede origine alla saga.

La seconda stagione debutterà inoltre esattamente un mese prima del ritorno nelle sale, il 19 febbraio 2027, di una versione restaurata di Star Wars del 1977, poi ribattezzato Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario.

E se la prima stagione era soprattutto una ricerca — di Ezra, di Thrawn e, in fondo, della stessa Ahsoka — la seconda sembra avere già trovato il proprio campo di battaglia.

Ahsoka 2 debutterà il 20 gennaio 2027 in esclusiva su Disney+.