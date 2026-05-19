Lanterns, il primo trailer e la data di uscita della serie tv

È uscito il teaser trailer della serie tv in otto episodi Lanterns, che uscirà in Italia il 17 agosto, ogni lunedì con una nuova puntata. Basata sulle storie e sui personaggi del fumetto DC Comics Lanterna Verde, come recita la sinossi ufficiale la serie tv racconta le vicende di “John Stewart (Aaron Pierre), una nuova recluta, e della leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan (Kyle Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”.

Creata da Damon Lindelof (Lost), dalla leggenda dei fumetti Tom King e dallo sceneggiatore Chris Mundy (True Detective e Ozark), la serie tv Lanterns include nel cast anche Kelly Macdonald (Boardwalk Empire – L’impero del crimine) nel ruolo di Kerry, lo sceriffo di una piccola città, Nathan Fillon (The Rookie) nel ruolo del membro delle Lanterne Verdi Guy Gardner, Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead) nel ruolo di William Macon, un cowboy dei giorni nostri, Poorna Jagannathan (Non ho mai...) nel ruolo di Zoe, una donna astuta e posata, Ulrich Thomsen (Banshee) nel ruolo dell’ex Lanterna Verde Sinestro, ormai diventato un rinnegato, Nicole Ari Parker (And Just Like That...) nel ruolo di Bernadette Stewart, la madre di John, Jason Ritter (Matlock) nel ruolo di Billy Macon, il marito di Kerry, Sherman Augustus (Stranger Things) nel ruolo di John Stewart Jr. e Paul Ben-Victor (The Wire) nel ruolo di Antaan, un extraterrestre determinato a scoprire la verità. Inoltre, compaiono le guest star Chris Coy (Lawmen: La storia di Bass Reeves) nel ruolo di Waylon Sanders, un camionista dall’identità sconosciuta, e Cary Christopher (The Rookie) nel ruolo di Noah, un bambino prodigio.

Tra le new entry c’è anche Laura Linney, che interpreterà un personaggio ancora mantenuto segreto. L’attrice ha recentemente recitato nella serie tv American Classic con Kevin Kline e come protagonista nella serie tv drammatica Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Ozark, dove per tutte e quattro le stagioni ha interpretato il ruolo di Wendy Byrde, grazie al quale ha ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards, rispettivamente tre come Miglior attrice in una serie drammatica e una come membro del team di produzione. Nel corso della sua carriera, Linney ha ricevuto altre cinque candidature agli Emmy Awards e ha vinto tre premi, rispettivamente uno per il film tv Wild Iris, uno per la serie tv The Big C e una per la miniserie John Adams. Ha inoltre vinto un Golden Globe sia per la serie tv The Big C, sia per la miniserie John Adams. Al cinema, l’attrice ha ricevuto tre candidature agli Oscar per i film Conta su di me, Kinsey e La famiglia Savage.

I produttori esecutivi della serie tv Lanterns sono Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King insieme a James Hawes, che dirigerà anche i primi due episodi. Anche James Gunn, Peter Safran e Rod Schmidt sono produttori esecutivi. Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov dirigeranno la serie tv.

Un precedente trailer aveva mostrato il rapporto di amicizia tra Hal e John. Il veterano Lanterna Verde, infatti, insegnava i trucchi del mestiere alla nuova recluta. Nei primi minuti, Hal precipitava con l'auto da una scogliera, costringendo John a usare la sua prontezza di riflessi e i suoi poteri per salvarsi.