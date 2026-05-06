Il primo video ufficiale italiano che anticipa ciò che vedremo nel nuovo tassello della storica saga horror nata dall’immaginazione di Sam Raimi non delude i cultori dell'Orrore con la O maiuscola. Le immagini preannunciano quella che sarà un’esperienza particolarmente intensa e sanguinosa, confermando l’approccio estremo che da sempre caratterizza il franchise. L’uscita nelle sale italiane è prevista per l’8 luglio

È approdato online il primo trailer ufficiale italiano (che potete vedere nel video in alto, in testa a questo articolo) de La Casa - Il rogo del Male, nuovo tassello della storica saga horror nata dall’immaginazione di Sam Raimi. Le immagini anticipano un’esperienza particolarmente intensa e sanguinosa, confermando l’approccio estremo che da sempre caratterizza il franchise. L’uscita nelle sale italiane è prevista per l’8 luglio 2026.

L’universo di La Casa prosegue così il proprio percorso con quello che rappresenta il sesto film derivato dalla celebre opera originale diretta da Raimi. Il regista statunitense ha scelto di affidare questo nuovo episodio al francese Sébastien Vaniček, dopo aver apprezzato il suo debutto cinematografico Vermines, distribuito nel 2023.

La scelta di Vaniček lascia presagire una visione intensa e priva di compromessi, in linea con la natura più feroce della saga. Il nuovo trailer ufficiale italiano, diffuso dopo il teaser iniziale, si presenta infatti come una versione “red band”, destinata quindi a un pubblico preparato a contenuti particolarmente forti.

Atmosfere oscure e terrore senza tregua

Pur mantenendo il riserbo sui dettagli più significativi della trama, La Casa - Il rogo del Male si inserisce chiaramente nella tradizione narrativa che ha reso celebre il franchise, fatta di presenze demoniache, orrore fisico e tensione costante.

L’elemento dei Deadites, le terrificanti entità che costituiscono uno dei marchi distintivi della saga, resta centrale anche in questo nuovo capitolo, promettendo una narrazione ad alta tensione.

L’evoluzione del tono della serie

Se i primi film e la serie Ash vs. Evil Dead combinavano splatter e ironia, col passare degli anni la componente umoristica si è progressivamente ridotta, lasciando maggiore spazio a un orrore più diretto e cupo.

Resta da vedere quale equilibrio Sébastien Vaniček abbia deciso di adottare, ma il materiale promozionale lascia intuire una forte adesione agli aspetti più brutali e disturbanti del franchise.

Il cast del nuovo film

Nel cast de La Casa - Il rogo del Male figurano Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar e Greta Van Den Brink.

Il progetto segna solo una parte del futuro della saga, che proseguirà successivamente con Evil Dead Wrath, diretto da Francis Galluppi. Tra gli interpreti annunciati figurano Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Ella Oliphant ed Elizabeth Cullen.

Con questo nuovo capitolo, La Casa continua dunque a rinnovare la propria presenza nel panorama horror contemporaneo, mantenendo viva una delle saghe più influenti e longeve del genere.