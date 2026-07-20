Pooh, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Dopo lo spettacolo di Riccione, il 23 luglio i Pooh saranno in concerto a Campobasso. Previsti appuntamenti in numerose altre città: da Siracusa a Caserta passando per Lucca, Taormina, Macerata, Brescia e Parma
Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Pooh. Dopo il concerto di Codroipo, martedì 21 luglio il gruppo si esibirà a Riccione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh a riccione, la possibile scaletta
Il 18 luglio i Pooh si sono esibiti sul palco di Villa Main a Codroipo. Subito dopo lo spettacolo, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Villa Manin, grazie di tutto! Grazie del calore, della passione, del cuore che ci avete messo. Avete cantato insieme a noi e questo ricordo rimarrà indelebile per sempre”. Martedì 21 luglio i Pooh si esibiranno sul palco di Piazzale Roma per l’appuntamento inserito nel cartellone di Riccione Music City. Stando a quando comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attese le canzoni più popolari della discografia monumentale dei Pooh. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Forte dei Marmi nel 2024:
- Amici per sempre
- Canterò per te
- Rotolando respirando
- Stai con me
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Giorni infiniti
- Dove comincia il sole
- L’aquila e il falco
- La donna del mio amico
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Per te qualcosa ancora
- Infiniti noi
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Io e te per altri giorni
- Vieni fuori
- In silenzio
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Storie di tutti i giorni
- L’ultima notte di caccia
- Viva
- Parsifal, 1° parte
- Parsifal, 2° parte
- Tu dov’eri
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- E vorrei
- Ci penserò domani
- Pronto, buongiorno è la sveglia
- Pierre
- 50 primavere
- Uomini soli
- Io sono vivo
- Non siamo in pericolo
- Dammi solo un minuto
- Tanta voglia di lei
- Pensiero
- Piccola Katy
- Dimmi di sì
- Chi fermerà la musica
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Dopo lo spettacolo di Riccione, il 23 luglio i Pooh (FOTO) saranno in concerto a Campobasso. Previsti appuntamenti in numerose altre città: da Siracusa a Caserta passando per Lucca, Taormina, Macerata, Brescia e Parma. Questo il calendario della tournée estiva:
- 23 luglio – Campobasso, Arena Eventi
- 25 luglio – Siracusa, Teatro Greco
- 26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura
- 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone - Lucca Summer Festival
- 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
- 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
- 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
- 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
- 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
- 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
- 1 settembre – Macerata, Sferisterio
- 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre - Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
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