Pooh, la possibile scaletta del concerto a Riccione

pooh a riccione, la possibile scaletta

Il 18 luglio i Pooh si sono esibiti sul palco di Villa Main a Codroipo. Subito dopo lo spettacolo, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Villa Manin, grazie di tutto! Grazie del calore, della passione, del cuore che ci avete messo. Avete cantato insieme a noi e questo ricordo rimarrà indelebile per sempre”. Martedì 21 luglio i Pooh si esibiranno sul palco di Piazzale Roma per l’appuntamento inserito nel cartellone di Riccione Music City. Stando a quando comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attese le canzoni più popolari della discografia monumentale dei Pooh. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Forte dei Marmi nel 2024:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal, 1° parte

Parsifal, 2° parte

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica