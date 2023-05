Cinema

Il film - tratto dal libro di David Grann – tocca una delle pagine più controverse della storia Usa. Ambientato negli anni ’20, racconta del massacro dei nativi americani della Osage Nation, dopo che si scoprì l’esistenza di giacimenti petroliferi sul territorio dove si erano insediati. Per la prima della pellicola - fuori concorso alla kermesse - il tappeto rosso si è trasformato in una parata di star

Martin Scorsese è tornato a Cannes . Insieme a lui ci sono due degli attori a cui si è affidato più spesso per i suoi film: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro , tra i protagonisti di Killers of the flower moon . La pellicola – lunga tre ore e mezza – tocca una delle pagine più controverse della storia statunitense

Tratta dal libro del 2017 di David Grann , in Italia Gli assassini della terra rossa , la pellicola torna indietro nel tempo, fino agli anni ’20 . È la storia (vera) della comunità della Osage Nation , popolo di nativi americani massacrati in circostanze misteriose dopo la scoperta dell’esistenza di giacimenti petroliferi sul territorio dove si erano insediati

Ambientato nello Stato dell’Oklahoma, in Killers of the flower moon troviamo l’Fbi indagare proprio sugli omicidi degli Osage. È presentato fuori concorso, come ha voluto lo stesso Scorsese. Le riprese si sono svolte principalmente nel 2021, proprio nella Contea di Osage e in quella di Washington