Robert De Niro di nuovo papà a 79 anni: è nato il suo settimo figlio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A stupire i fan con la notizia di essere di nuovo diventato papà a 79 anni ci ha pensato Robert De Niro in persona, durante la conferenza stampa del suo nuovo film, dal titolo “nomen omen”, About My Father. Il premio Oscar De Niro, che proprio per via del tema del film stava già infatti paradossalmente ricevendo diverse domande sulla paternità, avrebbe spontaneamente apportato una correzione alla curiosità di una giornalista, che gli ha domandato come fosse essere il padre di sei figli: «Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino», ha rettificato il divo di Hollywood a sorpresa.

Sorpresa per i fan di Robert De Niro Il celebre attore, “correggendo” la domanda della giornalista di ET Canada, ha così regalato ai fan un’incredibile sorpresa, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Soltanto successivamente, Robert De Niro ha confermato ufficialmente la paternità del settimo figlio a Page Six, ma neanche in questa occasione ha voluto rivelare maggiori informazioni né in merito al genere del bambino né per quanto concerne l’identità della madre. Chi sia la mamma del piccolo resta per molti un mistero, ma i fan più attenti di De Niro non hanno grandi dubbi e sostengono che si tratti della campionessa di arti marziali Tiffany Chen, con cui l’attore avrebbe infatti una relazione dal 2021. Il bambino è dunque l’ultimo di sette amati figli, a cui lo stesso De Niro, sempre durante il tour promozionale di About my Father, aveva dichiarato di essere «molto affezionato», «nonostante a volte debba essere severo su certe cose». I primi sei figli dell’attore, hanno un’età che va dagli 11 ai 51 anni: la figlia più grande si chiama Drena mentre il secondo, di 46 anni, è invece Raphael, entrambi avuti dalla prima moglie, l’attrice Diahnne Abbott. Poi ci sono i gemelli di 27 anni Julian e Aaron, avuti con l’ex fidanzata, attrice e modella Toukie Smith, poi ancora il figlio Elliot di 24 anni e infine la figlia Helen Grace, di 11 anni, entrambi avuti con l’ex moglie Grace Hightower. Ma non solo papà, Robert De Niro è anche nonno di quattro nipoti, tre avuti da Raphael, e uno dalla figlia Drena. approfondimento Tutti le celebrities padri over 50

tra carriera e paternità Il grande attore, regista e produttore cinematografico statunitense (con cittadinanza onoraria anche italiana!) compirà 80 anni ad agosto, ma la sua vita, sia privata che professionale, sembra dunque tutt'altro che rallentare. Considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, grazie a film come, tra i tanti, Il Padrino, Toro Scatenato e Taxi Driver che hanno segnato intere epoche e generazioni, De Niro farà una nuova apparizione sul grande schermo il 26 maggio con About my Father. Da poco padre del settimo figlio, Robert De Niro torna quindi protagonista di una nuova commedia diretta da Laura Terruso, la cui trama si basa proprio sul rapporto tra padre e figlio (interpretato sullo schermo da Sebastian Maniscalco), storia che sembra non potesse arrivare in un momento più azzeccato, sia per la carriera che per la vita personale del grande attore.