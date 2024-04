Dustin Hoffman a Lucca per le riprese di un film cerca 200 comparse

Il divo di Hollywood si trova nella città toscana, dove recitando sul set di “Tower Stories”, pellicola diretta da Peter Greenaway. La produzione sta cercando un ampio numero di persone da fare comparire nel film. Le case di produzione Facing East e The Family, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Lucca Film Festival e il Comune di Lucca, organizzano oggi, martedì 30 aprile, il primo esperimento di metacinema in Italia, che sarà ripreso come vera e propria scena del lungometraggio

Un paio di settimane fa è uscita la notizia della presenza di Dustin Hoffman nella città di Lucca, dove il divo di Hollywood si sarebbe fermato per parecchie settimane per le riprese del film a cui sta lavorando come attore.

Adesso la produzione della pellicola ha organizzato un evento pubblico che si rivela essere il primo esperimento di metacinema in Italia, come vedremo tra poco. Il motivo? Girare una scena con circa 200 comparse. L’evento è previsto per oggi, martedì 30 aprile (trovate tutti i dettagli nei prossimi paragrafi).



Il lungometraggio in questione si intitola Tower Stories ed è diretto da un regista da chapeau: il mitico cineasta britannico Peter Greenaway.

In questa fase, il team di produzione sta cercando un ampio numero di persone da fare comparire nel film, e ha trovato un modo geniale per trovarlo...

Le case di produzione Facing East e The Family, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Lucca Film Festival e il Comune di Lucca, organizzano un evento pubblico, primo esperimento di metacinema in Italia, che sarà ripreso come vera e propria scena del lungometraggio.

L’evento è basato sulla rievocazione dell’installazione ideata da Peter Greenaway e realizzata dalla Fondazione Crl nel 2013, intitolata “The Towers | Lucca Hubris”. La sopracitata installazione - allora realizzata per celebrare il restauro della Chiesa di San Francesco - consisteva in una serie di proiezioni molto suggestive che comparivano sulla facciata dell'edificio.

Fu proprio in quell’occasione che a Greenaway venne in mente la sceneggiatura del film Tower Stories. E chiaramente non poteva che venire a Lucca a girarlo, come infatti si è ripromesso di fare (e sta effettivamente facendo)!