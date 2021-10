James Bond, un video deepfake mostra Henry Cavill nei panni di 007

Vorreste vedere Henry Cavill nei panni di 007? Non bisogna aspettare che l'attore venga scritturato per uno dei prossimi capitoli della saga cinematografica dedicata a James Bond: è stato pubblicato in rete un video deepfake che fa sgranare gli occhi a tutti noi, Henry Cavill compreso. E sua mamma compresa, c'è da scommetterci.

Si tratta dell'opera realizzata con la tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, creata da tale Stryder HD e pubblicata sul suo canale di YouTube. Un piccolo capolavoro di deepfake in cui vediamo l’attore che veste i panni di Superman dal 2013 (esordendo in quel ruolo ne L’uomo d’acciaio, riprendendolo nel 2016 in Batman v Superman: Dawn of Justice, nel 2017 in Justice League e nel 2021 in Zack Snyder's Justice League) calarsi in quelli della spia inglese.



Una ricostruzione del divo in versione deepfake ricrea l’attore britannico sulla falsariga della spia interpretata dal suo collega e connazionale, Timothy Dalton. Le somiglianze sono davvero incredibili, guardare il video in fondo per credere.

Il deepfake di Cavill viene sostituito, alternato e spesso confrontato con l’originale, sullo schermo splittato che mostra da un lato l'originale e dall'altro l'artefatto. E che artefatto! Davvero fatto ad arte, passateci il calembour.



“In questo video ho mostrato come Henry Cavill potrebbe apparire nei panni del prossimo James Bond, stavolta mostrando come lui appare adesso ma nei panni del personaggio interpretato da Timothy Dalton alla fine degli anni Ottanta”, ha scritto l'autore del video nella didascalia a corredo di questo gioiellino.



Potete guardare (anzi: dovete guardare. È davvero da non perdere!) il video deepfake in cui Henry Cavill compare nei panni di James Bond, calandosi in quelli dello 007 interpretato da Timothy Dalton, nel video che trovate in fondo a questo articolo.