The Mandalorian, Lucasfilm assume lo YouTuber del video deepfake

L'annuncio della Lucasfilm



approfondimento

"Siamo sempre alla ricerca di artisti di talento, ed abbiamo da poco ingaggiato Shamook. Nei passati anni la Industrial Light and Magic ha investito molto in intelligenza artificiale e in machine learning, con l’obiettivo di realizzare effetti visivi convincenti, ed è fantastico vedere come la tecnologia di oggi stia andando così avanti", queste le parole di un portavoce della casa di produzione cinematografica Lucasfilm, diffuse in una nota ufficiale.



Anche Shamook ha parlato del suo recente ingaggio (rivelando che è stato contrattualizzato qualche tempo fa) e ha assicurato ai propri fan che a breve ricomincerà a condividere nuovi video, dato che adesso è più libero. Probabilmente il grosso di ciò a cui doveva lavorare è già stato fatto e, visto che la Lucasfilm ora ha deciso di ufficializzare l'ingaggio, probabilmente Shamook non si è smentito e il suo lavoro è stato ancora una volta apprezzato.



"La Industrial Light and Magic mi ha ingaggiato qualche tempo fa, quindi per qualche mese non ho avuto la possibilità di lavorare su nuovi contenuti. Ora però mi sono sistemato un po’ e dovrei ricominciare a condividere nuovi video", ha annunciato lo YouTuber.



Ecco lo strabiliante video che confronta gli effetti della serie TV The Mandalorian e il deepfake di Luke Skywalker creato Shamook: