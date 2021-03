Il finto Tom Cruise su TikTok diventa virale grazie ai video deepfake

Le centinaia di migliaia follower di Tom Cruise su TikTok non saranno affatto contenti di sapere che quello che seguono appassionatamente non è Tom Cruise: sul celebre social network, infatti, il profilo che va sotto il nome @deeptomcruise non appartiene al vero attore di Hollywood, bensì a un suo alter ego falso, creato ad arte attraverso l’intelligenza artificiale.

Nelle ultime settimane su @deeptomcruise sono stati postati solamente tre video che però hanno fatto incetta di like e visualizzazioni, per un totale di circa 11,5 milioni di view. Una Mission: Impossible trasformata in piccole "missioncine possibilissime", ossia le incombenze della quotidianità, le faccende di tutti noi comuni mortali a cui tanti si stavano appassionando. Vedere come se la cava il “vero” Tom, lontano dagli artefici di ciak, cineprese e truccatori vari era coinvolgente. Insomma, Un Tom Cruise lontano dal set piaceva eccome, e a tantissimi. E invece…

Cosa sono i deepfake



Il deepfake (termine coniato nel 2017) è una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, utilizzata per montare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali attraverso una tecnica di apprendimento automatico.

Sebbene nel caso di Tom Cruise la notizia ci faccia alquanto sorridere perché sembra innocua (ma non lo è: non è mai innocuo appropriarsi dell’identità altrui, anzi), è importante ricordare che il deepfake è una tecnica largamente utilizzata per creare falsi video pornografici ritraenti celebrità e per il revenge porn.



Nell’ambito di fake news, bufale, truffe, cyberbullismo e altri crimini informatici, il deepfake è dunque un’arma potentissima che va quindi combattuta.

Pure in questo caso, comunque, se il creatore del profilo deepfake avesse avuto non intenzioni goliardiche (come quelle che sembrerebbero tirare le fila del Tom "burattino artificiale") bensì di altro tipo, la situazione sarebbe potuta diventare gravissima. Una celeb che prende posizioni su temi di attualità delicati, che fa dichiarazioni scottanti che potrebbero rovinare la reputazione sua o altrui, che veicola messaggi sbagliati e dannosi ai milioni di fan che solitamente un VIP ha come seguito… Insomma, le vie del deepfake sono infinite. E tutte strade che portano alla perdizione, goliardici o meno che siano gli intenti.



Attraverso algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, si parte da un volto e si riesce a simularne un altro, ricreando molto verosimilmente la mimica facciale dell'originale.