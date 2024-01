Foto hard deepfake di Taylor Swift su X, allarme sui rischi dell'IA

Le reazioni all’attacco contro Taylor Swift

Sul caso - riporta il Guardian - è intervenuta anche la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, definendo “allarmanti” le immagini fake e affermando che le piattaforme social hanno la responsabilità di prevenire la circolazione di questo tipo di contenuti. E diversi politici statunitensi hanno lanciato appelli a punire la pratica di creare immagini sintetiche realistiche a sfondo hard. Sul caso - fa sapere Rolling Stone - è intervenuto anche il sindacato SAG-AFTRA, che rappresenta circa 170 000 lavoratori del settore dei media e dello spettacolo, definendo il caso “sconvolgente, dannoso e profondamente preoccupante”. X - secondo quanto riferito dal New York Times - ha fatto sapere in una nota che “i nostri team stanno rimuovendo le immagini e prendendo provvedimenti contro gli account che le hanno postate”. La piattaforma ha anche bloccato alcune ricerche legate al nome della cantante. Nel frattempo i fan della cantante si sono mobilitati su X, invadendo il social postando contenuti non problematici, nel tentativo di nascondere e rendere più difficili da trovare i deepfake.

I precedenti casi di deepfake basati su star

Non è la prima volta che l’immagine di Taylor Swift viene manipolata per generare deepfake diffusi online: in precedenza quella che sembrava essere la voce della cantante - in realtà generata dall’intelligenza artificiale - annunciava un giveaway di set di pentole in realtà non esistente. E anche i volti e le voci di altre star, come Tom Hanks o Gayle King, erano stati manipolati contro la loro volontà e sfruttate in modi simili. I casi in questione stanno contribuendo ad alimentare il timore che, grazie a tool basati sull'intelligenza artificiale sempre più diffusi e facili da utilizzare, i deepfake in cui le persone ritratte fanno o dicono cose con cui non hanno nulla a che fare stiano diventando una potente e inarrestabile fonte di disinformazione. Un rischio che sta contagiando anche la politica: nelle scorse settimane una voce sintetica che sembrava essere quella del presidente Usa Joe Biden è stata sfruttata per fare delle telefonate registrate automatiche in occasione delle primarie in New Hampshire.