Luchè, il 5 giugno concerto allo Stadio Maradona di Napoli

Il 2024 ha segnato il ritorno dei Co’Sang, il duo formato da Luchè e Ntò. La coppia ha pubblicato Dinastia conquistando la prima posizione nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia

A pochi mesi dal ritorno dei Co’Sang con l’album Dinastia, Luchè ha annunciato un grande appuntamento live. A giugno il rapper napoletano sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Luchè è pronto a conquistare uno dei templi del calcio. Il rapper ha annunciato uno show sul palco dello stadio della sua città natale. Infatti, il 5 giugno l’artista sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona davanti a migliaia di presenti.

Luchè ha pubblicato anche cinque album come solista, tra i quali Potere e Dove volano le aquile, rispettivamente certificati con tre e due dischi di platino. Per quanto riguarda i suoi brani, ricordiamo Torna da me e La notte di San Lorenzo.