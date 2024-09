Co' Sang in concerto a Napoli il 17 e il 18 settembre: cosa sapere

Due date consecutive per festeggiare con i loro fan, quelli storici e quelli nuovi, una reunion che ha infiammato gli amanti del rap nazionale, che hanno seguito l'evoluzione del genere con gli occhi e le orecchie sulla scena partenopea. I Co'Sang tornano a esibirsi dal vivo, insieme , a Napoli , in Piazza del Plebiscito , il 17 e il 18 settembre . I concerti, tra gli eventi di punta della stagione, hanno acceso i botteghini. Per la seconda data, aggiunta dopo il sold out della prima in quindici minuti dall'apertura delle vendite, resta ancora qualche posto disponibile, da accaparrarsi subito.

I Co'Sang sono tornati e se ne sono accorti tutti, specie dopo l'uscita di Dinastia , album che si è piazzato a una settimana dalla sua uscita, al primo posto nella classifica FIMI , primo nelle vendite, anche fisiche. Tra curiosità per ciò che Luchè e Ntò hanno da raccontare e un po' di sana nostalgia per le tracce che hanno fatto la storia del rap, la reunion dei Co'Sang, molto bene accolta dalla critica e dai fan, ora è attesa alla prova del palco. A Napoli i due live del 17 e 18 settembre si annunciano memorabili e non solo perché i due artisti non si esibiscono insieme da dodici anni. I Co'Sang, che hanno avuto sempre il loro posto tra i rapper nazionali, potrebbero portare nel capoluogo partenopeo amici e colleghi di un certo spessore. I fan si interrogano su chi ci sarà con loro a duettare sul palco . Vista la caratura dei featuring presenti nell'album, da Liberato, a Geolier ai Club Dogo (anche loro tornati insieme dopo lo scioglimento), il pubblico si aspetta di tutto.

Co'Sang a Napoli, la possibile scaletta dei concerti

Luchè e Ntò hanno promesso emozioni ai ventiduemila spettatori attesi sotto al palco in Piazza del Plebiscito.

Nel cuore del centro della città, all'ombra della cupola della Basilica di San Francesco di Paola, il duo di Marianella offrirà al pubblico una serata dove, accanto ai brani potenti di Dinastia, ci sarà spazio per i classici del repertorio, hit come Riconoscenza, Quanno Me Ne So Juto e Int'o rione.

Un ritorno tra presente e passato, da godere e da leggere per scrutare meglio nel futuro del rap.

Perché se è vero che oggi le barre in dialetto napoletano sono ricantate a ogni latitudine, il merito è anche dei Co'Sang che hanno tirato su una generazione di artisti.

Canzoni nuovissime, altre di Chi more pe' me (2005) e Vita bona (2009), più (forse) qualche singolo delle rispettive carriere soliste di Luchè e Ntò.



Qui un elenco delle possibili canzoni che potrebbero essere eseguite live a Napoli:



(da Dinastia)



Nu creature int’o munno

Carne e ossa

Nun è mai fernut

Cchiù tiempo

Sbagli e te ne vai

Nu cuofn ‘e sord

Carnicero

O primm post

Vincente

Perdere ‘a capa

Comme na fede

Dinastia



(dal repertorio)



Che me dice

Casa mia

Riconoscenza

Amic nemic

Vita bona

80-90

Int'o rione

Mumento d'onestà

Chello ca veco

Chi more pe' mme

Poesia cruda

Rispettiva ammirazione

Indy-geni

Niente ‘a vedé cu' ll'ati

Raggia e tarantelle

Povere mmano

Try Me

Buonanotte