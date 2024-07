Co'Sang, il brano apripista dell'album Dinastia è O Primm Post

O Primm Post è il primo brano dei Co’Sang estratto dal nuovo disco Dinastia, in uscita il 30 agosto. È successo tutto per caso, quando nei giorni scorsi sui social è stato accidentalmente caricato un video in cui Ntò avvisava i fan che anche i biglietti per il 18 settembre a Piazza del Plebiscito stavano per terminare. In sottofondo però si sentiva per errore un estratto di una traccia finora mai uscita, cosa che ha ovviamente fatto drizzare le antenne dei fan, che se ne sono subito accorti, facendo schizzare l’hype per il nuovo pezzo alle stelle. Il contenuto sui social è stato prontamente rimosso, ormai, però, la reazione dei fan era stata così incontenibile che gli artisti hanno deciso di fargli un regalo e rilasciare la traccia anticipatamente, questo venerdì.



Il brano fa da apripista al disco che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana, un’altra pagina di storia della musica che il duo si sta preparando a scrivere. La celebrazione di due dei padri dello street rap italiano culminerà il 17 (sold out in 15 minuti) e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo in due eventi leggendari, che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente.