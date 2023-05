“Le critiche fanno male a volte, ma senza critica e confronto non si va da nessuna parte”: la conversazione con Luchè inizia proprio con questa sua affermazione, mentre mi racconta come è nata l’idea di fare una versione deluxe di “Dove Volano Le Aquile”, album pubblicato lo scorso anno. “Una versione che si fa sempre, per più motivi. Io volevo tornare alle sonorità street e forti che da sempre caratterizzano la mia musica, quindi ecco alcuni nuovi brani. Sono tornato alle mie radici e, in più, ho collaborato con artisti che stimo molto”. Una mente creativa sempre in movimento (“pure troppo!” ammette sorridendo in più momenti della nostra chiacchierata) che, sempre e comunque, resta fedele ai suoi principi. Non vorrei risultare scontata o ripetitiva, ma in un mondo in cui spesso ci si snatura per piacere a tutti, Luchè fa esattamente il contrario. O meglio: va dritto per la sua strada, restando se stesso, con pregi e difetti, ma sempre e comunque a testa alta.

Fedele a se stesso

Non è sicuramente facile, ma è quasi una strada obbligata per chi, come lui, ha creato la sua credibilità di artista proprio su questi principi e valori. E credo che questo aspetto debba essere sottolineato, anche perché alla fine di tutto, non è cosa comune. Ne parliamo in più occasioni, anche ricordando il documentario che ha realizzato circa un anno fa, proprio in occasione dell’uscita dei “Dove Volano Le Aquile”, ma anche quando mi racconta della volontà di pubblicare nuovi brani con artisti giovani che stima molto. E che, soprattutto, hanno una mentalità – creativa e non – affine alla sua.