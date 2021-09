Mecna e CoCo annunciano l'album "Bromance"

Uscirà il prossimo 22 ottobre il nuovo album di Mecna in collaborazione con Coco, dal titolo “Bromance”. Per i due rapper, amici di lunga data, è un disco di piena sintonia, già anticipato dal singolo omonimo uscito il 29 settembre

Lo hanno annunciato il 29 settembre, in concomitanza all’uscita del singolo “ Bromance ”. Mecna e CoCo saranno i protagonisti di un disco “di coppia” in uscita il prossimo 22 ottobre su tutte le piattaforme di ascolto digitale. Un album tanto atteso dai fan di lunga data che ha l’obiettivo di portare in scena (e in cuffia) un sodalizio non proprio inedito, visto che entrambi i cantanti sono amici da tempo anche se non hanno mai collaborato in un intero progetto. Sempre il 29 settembre è stato pubblicato su Youtube anche il videoclip ufficiale del primo singolo estratto dall’album – entrambi dal titolo “Bromance” – la cui regia è stata affidata all’esperienza di Giorgio Cassano.

Di cosa parla l’album “Bromance”

“Bromance” è il titolo del nuovo album di Mecna e CoCo in uscita il 22 ottobre e già anticipato dal rilascio del singolo omonimo. Un progetto in studio il cui concept è quello di portare in scena la vera “bromance” che in inglese altro non è che l’amicizia fraterna tra due ragazzi (da brotherhood e romance). Un feeling, quella che lega i due artisti, che dura da molto tempo e che i fan non vedono l’ora di ascoltare. “’Bromance’ è quella sintonia che nel rap si manifesta quando uno inizia una rima e l’altro la chiude” hanno raccontato Mecna e CoCo, “e che alla fine porta a scrivere un intero album insieme”. In merito alla struttura del progetto e al singolo “Bromance”, pubblicato mercoledì 29 settembre, come title track ufficiale dell’album, i due cantanti hanno invece rivelato che sarà come diviso in due parti, dalle anime differenti: la prima avvolgente, in cui gli artisti dialogano tra loro per ripercorrere la loro storia e carriera che ha portato fino all’idea di un disco collaborativo; la seconda che catapulta l’ascoltatore in un ritmo serrato dove Mecna e CoCo alternano le loro energiche rime.

Tutti i formati di “Bromance”

Il nuovo album di Mecna e CoCo, “Bromance”, in uscita il 22 ottobre è già disponibile al pre-order ufficiale in ben 7 formati differenti):

CD autografato;

CD autografato + collanine;

CD autografato + felpa nera;

Vinile nero autografato;

Vinile rosa autografato;

Vinile nero autografato + calendario;

Box esclusivo con: CD autografato, vinile nero autografato, felpa rosa, collanine, calendario.

Il testo della title track “Bromance”

Volevi solo questo da noi

E adesso che lo abbiamo fatto

Tu non chiamarci supereroi

Qualcuno qui doveva farlo

Quante volte ho detto bro, quando ci vediamo?

Vengo a Napoli se vuoi, sali su a Milano

Sto finendo Acquario

Poi comincio il tour, dai non ci perdiamo

Sto beccando Luke, sono incasinato fino a fine anno

Però giuro che lo facciamo

È una vita che ne parliamo

Pensa il giorno in cui lo annunciamo

E quel giorno adesso è arrivato

E dicono

Corrado, mi piaci perché non sei cambiato

Dal primo giorno in cui ti ho ascoltato

Sembra che parli di me

È solo l’intro ed io che sto già piangendo

Woo, ahahah

Non ci speravi più

Non ci speravano più, bro

Yea, è solo l’intro, ok

Bromance, bromance, vai

Non ci speravi più ma so che

Non aspettavi nient’altro

Best couple

Ci basta un intro per ricordartelo

Stai la, non puoi scambiarci per nessun’altro

Corrado, prima sbagliavi il nome o il ritardo

Scusa se siamo arrivati senza annunciarlo

Sai com’è, facciamo sempre il giro più largo

Non siamo nelle classifiche a fine anno

Ma la tua tipa vuole venire con noi al ballo

Ok, questa non è come le altre volte

Cocktail, un misto tra Gauguin e Coltrane

Non che non sia felice di stare con lei

Ma troppe donne nei live, alzate il Mose

Prima di noi solo fan boy, mo sti showcase

Ai miei tutte ragazze, tutte le coppie

rofei, tutte le taglie, tutte le coppe

A te tutti i ragazzi lanciano i boxer

Non ci speravi più, ma sai che

L’abbiamo fatto per un motivo

Bromance dissi da quando non era f*go

Non è vero l’amore che vedo in giro

Come fare l’amore col tuo nemico

Bromance, le nostre vite scritte in corsivo

Anche se finisce il mondo resterò vivo

Non c’è cosa migliore che hai mai sentito

Potevamo farlo solo tu ed io