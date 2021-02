Mecna, "Soli" è il singolo con Ghemon e Ginevra

Dopo il successo di “Tutto ok” con Frah Quintale, il rapper torna e collabora con Ghemon e Ginevra nel nuovo singolo che ha come tema centrale quello della solitudine Condividi:

In attesa di rivederlo sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo con la canzone “Momento perfetto”, Ghemon collabora con Ginevra per il singolo di Mecna, rapper, cantautore e grafico italiano. “Soli” è la canzone che unisce i tre artisti e sarà disponibile dall’11 febbraio. La canzone è prodotta da Zef ed ha come tema centrale quello della solitudine, posta sotto alla lente dei tre diversi sguardi degli artisti. Attraverso il proprio linguaggio, Mecna, Ghemon e Ginevra raccontano il rapporto con lo stare soli. Nella nota stampa si sottolinea come la canzone metta in luce “le paure, l’inquietudine ma anche le risorse legate a questo stato, la consapevolezza del lavoro che ci porta a costruire e coltivare il rapporto con noi stessi, da soli, per potersi aprire al mondo”.

Il rapporto tra Mecna e Ghemon Il singolo “Soli” arriva dopo l’uscita di “Mentre nessuno guarda”, quinto album in studio di Mecna arrivato ad ottobre 2020. Nella traccia di chiusura “Scusa”, Mecna parla anche di Nasty, Lustro e lo stesso Ghemon, conosciuto ai tempi del gruppo Microphones Killarz. Il rapper ha spiegato i motivi e il rapporto con lo lega con la voce di “Rose viola”: “Ghemon è stata una persona ovviamente importante per me perché, diciamo, l'ho conosciuta in un momento in cui io stavo formandomi come cantante, artista, rapper, e il fatto di averlo conosciuto mi ha aperto un po' di mondi, poi però siamo diventati super amici, poi sono successe delle cose, credo anche normali, anche in una relazione di amicizia, e quindi ci siamo un po' per un periodo separati”. Il brano è una sorta di risposta a Ghemon che nel 2013 aveva scritto “Grey Goose Blues” raccontando come Mecna per lui sia il fratello che non ha mai avuto.