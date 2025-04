Luchè ha annunciato il nuovo album, che si intitolerà Il Mio Lato Peggiore.



Il rapper napoletano torna con un nuovo progetto discografico, pronto a mostrare senza filtri la parte più profonda e tormentata di sé. Il disco sarà pubblicato il 16 maggio da Warner Music Italy. L'annuncio è arrivato attraverso un suggestivo trailer (che potete guardare in fondo a questo articolo) condiviso sul profilo Instagram dell’artista, anticipando un’opera che si preannuncia intensa e viscerale.

La clip pubblicata sui social racconta un conflitto interiore: si vede Luchè immerso in un paesaggio dal sapore post-apocalittico, circondato da un’atmosfera densa e carica di tensione. Una villa isolata fa da sfondo all'incontro-scontro con un’altra versione di sé stesso, una sorta di doppio oscuro che lo sfida apertamente. “Pensavi di superarmi?”, chiede la voce interiore, dando corpo a un tormento psicologico profondo. Le immagini evocano una lotta simbolica tra luce e oscurità, tra ciò che si mostra e ciò che si cela. Il nuovo album, già dal titolo, si pone come un manifesto esistenziale: un’esplorazione del lato più vulnerabile e controverso dell’artista, un autoritratto emotivo in cui cadono tutte le difese.



Potete guardare il trailer con cui Luchè ha annunciato il nuovo album Il Mio Lato Peggiore nel video che trovate in fondo a questo articolo.