Luché debutta a Red Bull 64 Bars con un brano inedito

Il protagonista del nuovo Red Bull 64 Bars è Luchè, alla sua prima partecipazione, con un brano prodotto da Geeno, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Il freestyle inedito è stato presentato in anteprima in occasione del Red Bull 64 Bars Live il 7 ottobre a Napoli, e sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 dicembre. Il primo Red Bull 64 Bars di Luchè è un esercizio di stile senza tempo, che ribadisce l’importanza e il valore dell’artista nella scena rap odierna. Dalla street credibility al valore dell’imprenditorialità nella musica e fuori, passando per i Co’ Sang, storico duo con il quale Luchè ha rivoluzionato il rap italiano, nel testo trovano spazio diversi argomenti che hanno caratterizzato la carriera del rapper.



La produzione è a cura di Geeno, storico amico e collaboratore di Luchè al suo fianco da più di dieci anni. Si tratta di un beat scuro che riprende, grazie ad alcuni elementi, il sound dei dischi americani dei primi anni 2000. Il risultato è al contempo classico e moderno, accompagnando e supportando le barre del rapper partenopeo. Red Bull 64 Bars è la sfida creativa per eccellenza nella scena hip hop, sinonimo di grande libertà di espressione, dove MC e beatmaker sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano nuovo di 64 misure senza ritornelli.