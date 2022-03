Guerra in Ucraina, stop di Netflix a distribuzione titoli russi

La piattaforma di streaming ha messo in pausa tutti i progetti prodotti in Russia. Si aggiunge così a Disney, Warner Bros, Sony e Universal, che hanno fatto sapere che non distribuiranno più le loro produzioni nei cinema russi. Spotify chiude i suoi uffici nel Paese e limita la reperabilità di contenuti caricati dai media statali russi Condividi

Non ci saranno più produzioni russe tra il catalogo di Netflix, almeno nell'immediato futuro. Anche il gigante dello streaming internazionale ha deciso così di prendere una posizione nel conflitto provocato da Mosca che sta andando avanti dallo scorso 24 febbraio sul territorio ucraino. Ad annunciarlo è Variety, che scrive come Netflix abbia deciso non solo di bloccare le future acquisizioni di titoli russi, ma anche di non rilasciare quelle già in programma. Quattro le produzioni dalla Russia che la piattaforma di streaming avrebbe dovuto rilasciare a breve. Tra queste anche una serie thriller, diretta da Dasha Zhuk, le cui riprese sono state bloccate. Sarebbe stata la seconda serie originale di Netflix prodotta in Russia dopo Anna K, trasposizione nella Russia moderna dell'Anna Karenina protagonista del romanzo di Lev Tolstoj.