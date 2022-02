L’appello dei registi ucraini: “Aiutateci, non è un film ma tragedia vera"

Lettera aperta dei registi ucraini

"La Russia ha lanciato una guerra su vasta scala contro l'Ucraina. Ora più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto della comunità internazionale e di chiunque capisca che la guerra domani potrebbe essere alla tua porta. Abbiamo parlato della guerra nell'Ucraina orientale nei nostri film per otto anni. Li hai visti ai festival. Ma questo non è un film, ma la nostra realtà. E oggi questa realtà si è diffusa in tutto il nostro Paese senza eccezioni. I cineasti ucraini ti chiedono di non tacere e di non farti da parte. Chiedono aiuto e alcune azioni che possono aiutare l'Ucraina a riconquistare la pace" Con questo parole, racchiuse in una lettera aperta, i più autorevoli registi ucraini hanno chiesto aiuto al mondo intero. Tra questi Oleh Sentsov regista di Rhino, Valentyn Vasyanovych regista di Reflection e Atlantis, Maryna Er Gorbach regista di Klondike, Anna Machukh direttrice esecutiva dell’Accademia cinematografica ucraina e dell’OIFF, Natalia Vorozhbyt regista di Bad Roads, Iryna Tsilyk regista di The Earth is Blue as an Orange e Nariman Aliev regista di Homeward .