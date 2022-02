Sean Penn è in Ucraina per un documentario sulla guerra

L'attore premio Oscar, attivista umanitario di lunga data, è arrivato a Kiev per girare un film che documenti la guerra “È venuto appositamente a Kiev […] per dire al mondo la verità sull'invasione russa del nostro Paese”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. “Il nostro Paese gli è grato per una tale dimostrazione di coraggio e onestà"

Sean Penn è arrivato in Ucraina per girare un documentario sulla guerra (LO SPECIALE).

L'attore e regista premio Oscar - che è un attivista umanitario di lunga data - ha partecipato a una conferenza stampa del governo ucraino a Kiev giovedì 24 febbraio.



In occasione della conferenza stampa, Penn ha incontrato parecchi funzionari e militari ucraini, oltre a svariati membri dell'esercito e giornalisti.

Il divo di Hollywood aveva già visitato l'Ucraina nel novembre 2021 per effettuare sopralluoghi e ricerche per il suo film.



Secondo quanto riporta Newsweek, Sean Penn ha incontrato il vice primo ministro Iryna Vereshchuk. Nel frattempo l'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha rilasciato una dichiarazione attraverso l'ambasciata ucraina per elogiare il gesto del celebre attore e regista: “È venuto appositamente a Kiev per registrare tutti gli eventi che stanno accadendo, per dire al mondo la verità sull'invasione russa del nostro Paese. […] Il nostro Paese gli è grato per una tale dimostrazione di coraggio e onestà”.



Nella dichiarazione ufficiale diramata dall'ambasciata ucraina viene sottolineato il fatto che “Sean Penn è tra coloro che oggi sostengono l'Ucraina in Ucraina”, complimentandosi con il coraggio dimostrato da questa star, che non è nuova a progetti di tipo umanitario come questo.

Nelle parole che arrivano dall'ufficio del presidente ucraino non mancano critiche nei confronti di alcuni politici occidentali. Si legge infatti, a proposito del divo hollywoodiano arrivato in Ucraina, che lui “sta dimostrando il coraggio che a molti altri è mancato, in particolare ad alcuni politici occidentali. Se ci fossero più persone così – veri amici dell'Ucraina, che sostengono la lotta per la libertà – potremo fermare prima questa atroce invasione della Russia”.