Ucraina, European Film Academy a registi a rischio: "Vi aiuteremo"

L'assalto delle forze russe ai danni dell'Ucraina ha spinto anche la European Film Academy (EFA) a contattare i suoi membri in Ucraina, promettendo loro pieno sostegno in queste momento drammatico per il loro Paese.

"Stiamo esaminando i modi in cui possiamo fornire supporto pratico ai membri, attraverso la nostra associazione con organizzazioni vicine sul campo in termini di confini", ha detto a Deadline il presidente dell'EFA Mike Downey. "Man mano che la situazione si evolve, stiamo cercando di scoprire quale aiuto potrebbe essere necessario e a quel punto possiamo reagire". In particolare si fa riferimento a registi, autori particolarmente vulnerabili dell'industria cinematografica e televisiva che potrebbero aver bisogno di aiuto per lasciare il paese.