Ultima possibilità per i ventisei artisti giunti in finale per colpire e stupire il pubblico internazionale attraverso performance in cui anche lo stile conta moltissimo. Chi sono i meglio vestiti della serata? Chi i più stravaganti? Ecco la cronaca dell'evento alla Liverpool Arena con un'attenzione speciale per i rappresentanti dell'Italia: Marco Mengoni (in gara) e Mahmood (special guest sul palco)





a cura di Vittoria Romagnuolo