Eurovision Song Contest 2023, pagelle della finale. IN AGGIORNAMENTO

E' la serata decisiva dell'Eurovision Song Contest 2023 (GUARDA LO SPECIALE). Per l'Italia c'è in gara Marco Mengoni col brano Due Vite. Qui le mie pagelle di questa attesa finale (SEGUILA IN DIRETTA SUL NOSTRO LIVE BLOG).



AUSTRIA - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? - VOTO 6/7

Il diavolo e l'acquasanta, Don Camillo e Peppone in versione 2.0 anche se dietro all'ironia c'è l'amarezza per una musica che dà agli artisti pochi mezzi di sostentamento.



PORTOGALLO - Mimicat - Ai Coração - VOTO 6

Come entrare in un Cabaret degli anni Venti. Non è male ma tutto questo rosso abbaglia e il cuore non arriva.



SVIZZERA - Remo Forrer - Watergun - VOTO 6+

Con coraggio affronta il tema del disarmo e della guerra e lo fa anche con profondità. Ma anche lui resta epidermico, almeno in questa finale gli è mancato il graffio.



POLONIA - Blanka - Solo -VOTO 8

Porta a Liverpool un tema ancora oggi tabù, quello dell'erotismo, nonostante Gianna Nannini lo avesse già fatto con la sua "America". Sceglie l'ironia, ci aggiunge un po' di cartoon e non esagera con la sensualità. Performance centratissima!



SERBIA - Luke Black - Samo Mi Se Spava -VOTO 6

Voce sofferente come impostazione, scenografie sulfuree. Sembra Pierrot finito per sbaglio in un film di Romero con gli zombi che escono da ogni anfratto. Questi mashup lasciamoli fare a chi ne è capace.



FRANCIA - La Zarra - Évidemment - VOTO 7

Conturbante, un po' Edith Piaf e un po' Nina Simone. Ha una gestualità attoriale che la rende ipnotica. Lo stacco finale di voce operistico!