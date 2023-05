Eurovision Song Contest, i look più belli della seconda semifinale

7/20 @EBU Photo

Gareggia per il Belgio Gustaph, anche lui con un look nel quale non manca il colore rosa. L'outfit scelto non è molto coerente coi ritmi dance del brano, Because of you. L'artista, che indossa pantaloni design con aperture, è l'unico della serata ad esordire con un cappello con la falda