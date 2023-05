3/17 ©Getty

La prima cantante ad esibirsi è Alessandra Mele, artista in gara per la Norvegia. Il look è in linea col brano presentato alla kermesse, Queen of Kings: corona da regina e mantello regale. Il capo chiave è però un body indossato con le collant spesse, assolutamente in linea con le ultime tendenze delle passerelle femminili

Eurovision 2023, chi è l'italo-norvegese Alessandra in gara per la Norvegia