Fanta Eurovision 2023, come funziona: regolamento e consigli

Musica

Eurovision Song Contest 2023, i look dei cantanti sul turquoise carpet

L'evento, importante per conoscere i cantanti in gara, è stato, come da tradizione, sorprendente sotto il profilo dello stile. In vetrina le creazioni dei designer dei Paesi di ciascun partecipante. Per l'Italia Marco Mengoni ha indossato Versace a cura di Vittoria Romagnuolo

Marco Mengoni, il partecipante per l'Italia dell'Eurovision Song Contest 2023, ha attirato l'attenzione della eurofan community al turquoise carpet, la sfilata di presentazione ufficiale degli artisti in gara che si è tenuta al St. Georges Hall di Liverpool, la città che ospita quest'anno la manifestazione. Il trionfatore del Festival di Sanremo ha sfoggiato un total black, un look in pelle firmato da Versace, brand con cui ha stretto un sodalizio stilistico vincente

Marco Mengoni, che si esibirà per un pubblico di portata globale col brano Due Vite, ha posato in maniera molto disinvolta per i fotografi del carpet e parlando del suo look con gli intervistatori Timur Mirosnichenko e Sam Quek ha esclamato: “It's Versace, baby!”. La risposta è una replica (ironica) di quella data da Rihanna ai giornalisti del Met Gala la scorsa settimana. In quel caso la popstar aveva risposto: “It's Valentino, baby”