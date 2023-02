FantaSanremo, vince Mengoni. E il gioco è diventata una “cosa seria"

Marco Mengoni ha vinto anche il FantaSanremo. Il vincitore del Festival si è aggiudicato la vittoria del fanta gioco con 670 punti, guadagnati più con il primo posto in classifica in ogni serata che per altri gesti plateali sul palco a caccia di bonus. Dietro di lui, nella classifica del FantaSanremo, l’ultimo della classifica ufficiale del Festival, ovvero Sethu, per lui secondo posto con 500 punti e Rosa Chemical al terzo con 460 punti. Ultima nella classifica ‘fantasy’ Anna Oxa, con 64 punti

Se il bilancio del Festival di Sanremo (LO SPECIALE - LA CLASSIFICA - I TESTI DELLE CANZONI) giunto quest’anno alla 73esima edizione è straordinario in termini di ascolti e attenzione, lo stesso si può dire per il gioco collaterale al Festival che dopo l’exploit sul palco dell’anno scorso, ora è diventato una certezza. FantaSanremo fa numeri pazzeschi in termini di iscrizioni (più di 2 mlioni di iscritti), centinaia di migliaia di leghe e ogni giorno tutti a controllare chi aveva vinto la serata del Festival e chi aveva vinto al FantaSanremo. Quest’anno poi il tutto aveva addirittura una sua sigla scritta dagli Eugenio in Via Di Gioia.