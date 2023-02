Punti FantaSanremo 2023, la lista completa dei bonus e malus

Comincia il Festival di Sanremo e anche il FantaSanremo, gioco in stile “fantacalcio” che permette di creare squadre con i cantanti in gara. Ecco come si faranno (e come si perderanno) punti

Oggi comincia ufficialmente il Festival di Sanremo 2023. Mai come quest'anno, però, l'attenzione dei tanti spettatori della kermesse (LO SPECIALE) è rivolta anche al FantaSanremo, il gioco in stile “fantacalcio” che permette di creare delle squadre con i cantanti in gara. Non si vince niente, ma la vittoria non è lo scopo del gioco: sarà divertente accumulare o perdere punti in base a ciò che faranno (o non faranno) gli artisti scelti nella propria squadra. Le regole del FantaSanremo, infatti, sono costituite da una serie di bonus (che danno punti) e malus (che tolgono punti) e che permetteranno quindi di stabilire il punteggio finale della squadra. Scopriamoli.