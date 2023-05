Eurovision Song Contest 2023, la guida completa

Musica

Eurovision, nel 1988 trionfava Céline Dion: i vincitori diventati star

Il 30 aprile 1988 una giovane cantante canadese sconosciuta in Europa si aggiudicava la competizione canora partecipando per la Svizzera. Quel successo ha aperto a Céline Dion le porte del Vecchio Continente e ha contribuito a fare di lei una stella mondiale. Anche altri artisti, negli anni, sono riusciti a lanciare da quel palco la propria carriera internazionale: in attesa dell’edizione 2023 in programma dal 9 al 13 maggio, ecco chi sono

Il 30 aprile 1988, 35 anni fa, una giovane cantante canadese sconosciuta in Europa vinceva l’Eurovision Song Contest partecipando per la Svizzera. Quel successo le ha aperto le porte del Vecchio Continente e ha contribuito a fare di lei una star mondiale. Parliamo di Céline Dion. Non tutti i vincitori del concorso canoro sono poi riusciti ad avere successo fuori dal loro Paese, ma alcuni ce l’hanno fatta: dagli Abba ai Måneskin, in attesa dell’edizione 2023 in programma dal 9 al 13 maggio, ecco gli artisti che sono diventati star internazionali dopo la vittoria

Partiamo da Céline Dion. Il 30 aprile 1988 a Dublino c’è la 33esima edizione dell’Eurovision, all’epoca chiamato Gran Premio Eurovisione della Canzone. A rappresentare la Svizzera è una ragazza canadese che ha appena compiuto 20 anni. Canta Ne partez pas sans moi e si aggiudica la vittoria con 137 punti, uno in più del Regno Unito. Céline Dion, fino ad allora famosa solo in patria, conquista anche l’Europa. Il resto è storia: inizia a cantare in inglese e diventa una star mondiale. Ha venduto oltre 250 milioni di dischi, vinto 2 Premi Oscar, 5 Grammy e molto altro