Eurovision Song Contest 2023, chi è l'italo-norvegese Alessandra

La cantautrice metà norvegese e metà italiana Alessandra arriva in Italia per un'unica imperdibile data il 6 febbraio 2024 sarà di scena a Santeria Toscana 31 di Milano. L’artista sarà inoltre protagonista della semifinale di Eurovision Song Contest (SEGUI LA DIRETTA), dove porterà il suo singolo super acclamato Queen of Kings. Alessandra, la speranza norvegese di Eurovision (GUARDA LO SPECIALE), sarà impegnata nel suo primo tour europeo e nel Regno Unito. Il tour di 20 date, prodotto da Live Nation, prenderà il via martedì 23 gennaio al Club Hollywood di Tallinn, per poi proseguire in Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito, compresa una serata alla 02 Academy Islington di Londra, prima di chiudere il tour in Irlanda all'Academy2 lunedì 19 febbraio. A partire dalle ore 13 di giovedì 11 maggio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 13:00 di venerdì 12 maggio su ticketmaster.it e ticketone.it.



A soli 20 anni, Alessandra - cantante e cantautrice metà norvegese e metà italiana - ha conquistato il pubblico con la sua forte tecnica vocale e la sua potenza da star. La passione per la musica ha sempre bruciato dentro la giovane superstar. Da quando ha vinto un concorso canoro a soli 6 anni, Alessandra ha capito che il palcoscenico è il luogo in cui si sente a casa. Il suo desiderio di scrivere e di esibirsi l'ha portata nella sua seconda patria, la Norvegia. "Ho sempre sentito la musica in un modo molto speciale. Una progressione di accordio una nota specifica possono farmi piangere perché la sento così intensamente. Perciò, quando scrivo canzoni, ci metto molta passione e pensieri. Mi piace anche combinare la cultura norvegese con quella italiana. Tendiamo a guardare la vita in modo diverso, quindi mi piace mescolare le due prospettive culturali e vedere dove mi porta".



Una delle maggiori aspirazioni di Alessandra nella vita è quella di diffondere il messaggio dell'amore per sé stessi. Un argomento così vicino al suo cuore che ritiene che dovrebbe essere insegnato a scuola. Con l'intento di ispirare gli altri a essere fiduciosi e gentili con sé stessi, ha composto l'euforico inno all'amore di sé Queen of Kings. "Perché l'amore per sé stessi non viene insegnato a scuola? La gente va in terapia per imparare a praticare l'amore per sé stessi; quindi, per me è assurdo che non faccia parte del programma scolastico. Voglio usare la mia musica per diffondere il messaggio di amarsi e di trovare la fiducia in sé stessi, ma voglio che sia detto in modo divertente e impertinente. Spero di essere un modello di comportamento che ispiri gli altri ad amare sé stessi e forse un giorno potrei contribuire a rendere l'amore per sé stessi una parte del programma scolastico". Non c'è voluto molto perché Alessandra diventasse un nome noto in Norvegia con l'uscita del suo singolo di debutto, che ha già superato l'incredibile cifra di 55milioni di streaming su tutte le piattaforme. La canzone ha avuto un'impennata di popolarità dopo essere diventata virale su TikTok, dove ha generato milioni di like e oltre 250 milioni di visualizzazioni. Con un singolo di debutto di successo tra le mani, Alessandra ha consolidato il suo titolo di superstar mentre eseguiva la canzone durante le finali nazionali. La sua potente performance vocale combinata con una straordinaria presenza scenica e con il suo carisma ha dato vita a una performance che trasuda sicurezza e qualità da star paragonabile a quella di giganti del settore come Lizzo e Ariana Grande. Alessandra è qui per restare e vuole ispirare gli ascoltatori di tutte le età e di tutti i generi a incarnare la "Queen of Kings" che è in loro.