Eurovision 2023, il programma e la scaletta della prima semifinale

Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2023, la più importante ed attesa competizione musicale europea, che per la serata di debutto, vedrà gli occhi di tutti i Paesi puntati sulla Liverpool Arena: oggi, martedì 9 maggio, sarà infatti possibile assistere alle esibizioni delle prime 15 tra le 37 nazioni in gara. L'Eurovision è dunque composto in totale da tre serate: due semifinali, le cui date sono rispettivamente quella di martedì 9 maggio e quella di giovedì 11 maggio, e una finale, che si terrà invece sabato 13 maggio. Vediamo nel dettaglio la scaletta e il programma dell'Eurovision 2023 ma, soprattutto, capiamo anche quando doverci tenere pronti per tifare Marco Mengoni, l'artista italiano che rappresenterà il nostro Paese all'evento non sportivo più seguito al mondo.

Eurovision 2023: una rispolverata del regolamento È quasi finita l’attesa per la sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest, evento musicale seguito da milioni di persone in tutto il mondo, con una risonanza mediatica che ha ormai varcato i confini europei. È talmente tanta l’attenzione che anche l’estero riserva infatti nei confronti dell’Eurovision Song Contest, che nel 2020 gli Stati Uniti hanno perfino prodotto Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, un film ambientato proprio all’interno della competizione musicale europea, con attori del calibro di Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan e Demi Lovato e con una candidatura ai premi Oscar del 2021 per la migliore canzone. Ma torniamo a noi: l’appuntamento del Song Contest di quest’anno prende sede nella città natale dei Beatles, con dunque una “piccola” variazione rispetto al regolamento. Una delle fondamentali regole di quest’ultimo, infatti, prevede che il Paese d’origine dell’artista vincitore ospiti la competizione nell’anno successivo. Dal momento che la nazione vincitrice dell’anno scorso è stata l’Ucraina, purtroppo per ovvie questioni di sicurezza la sfida di quest’anno è stata spostata all'Arena di Liverpool, dove i cantanti di nazionalità inglese e ucraina Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina condurranno lo show. Per il nostro Paese, invece, ci saranno Gabriele Corsi, al suo terzo Eurovision, e Mara Maionchi (che prende il posto di Cristiano Malgioglio, impegnato ad Amici). approfondimento Eurovision Song Contest 2023, la guida completa

Il regolamento vuole inoltre che i cosiddetti “Big 5", ovvero i 5 Paesi che, rispetto agli altri, hanno maggiormente supportato a livello economico l'Unione europea, arrivino direttamente in finale. Nonostante le tante immaginabili critiche a questa regola, le prime due semifinali decreteranno quindi le venti nazioni che potranno accedere alla finale di sabato 13 maggio assieme ai cinque Paesi già ammessi: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito ma anche Ucraina, sesto Paese direttamene qualificato alla Grand Final in quanto appunto nazione vincitrice dello scorso anno. Per sostenere Marco Mengoni e il suo brano Due vite, dovremo quindi aspettare fino a sabato sera. Tuttavia, ricordiamo che potremo solamente tifare Marco dal momento che né il pubblico, né le giurie tecniche potranno votare per il proprio Paese. Rammentiamo infine che durante la serata finale, Mahmood canterà Imagine in veste di ospite. approfondimento Eurovision, Marco Mengoni: “Sono cresciuto, ora voglio divertirmi”

La scaletta della prima semifinale Ecco l'ordine di esibizione dei 15 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella prima semifinale di oggi martedì 9 maggio: Norvegia: Alessandra – Queen of kings Malta: The Busker – Dance (Our own party) Serbia: Luke Black – Namo mi se spava Lettonia: Sudden Lights – Aijā Portogallo: Mimicat – Ai coração Irlanda: Wild Youth – We are one Croazia: Let 3 – Mama šč! Svizzera: Remo Forrer – Watergun Isreale: Noa Kirel – Unicorn Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna Svezia: Loreen – Tattoo Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more Repubblica Ceca: Vesna – My sister's crown Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight Finlandia: Käärijä – Cha cha cha