Alesha Dixon, Julia Sanina e Hannah Waddingham conducono la seconda semifinale della 67° edizione dell’Eurovision Song Contest (LA SCALETTA). Sedici nazioni salgono sul palco della Liverpool Arena per sfidarsi a suon di musica, coreografie, fuochi d'artificio, colpi di scena e outfit accattivanti, in palio dieci posti disponibili per la finale in programma sabato 13 maggio (TUTTI I CANTANTI IN GARA) in cui l'Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, in gara con il brano Due Vite. Nel corso della serata spazio alla presentazione di tre delle sei nazioni finaliste, ovvero Ucraina, Spagna e Regno Unito. SCOPRI LO SPECIALE