Al termine della serata conosceremo le ultime dieci nazioni in gara alla finale di sabato 13 maggio

Giovedì 11 maggio Julia Sanina , Alesha Dixon e Hannah Waddingham torneranno sul palco della Liverpool Arena per la seconda semifinale della 67° edizione dell’ Eurovision Song Contest . Sedici nazioni si sfideranno a suon di pop, fuochi d’artificio, coreografie ed effetti speciali, ma soltanto dieci loro accederanno alla finale in programma sabato 13 maggio.

La seconda semifinale della manifestazione vedrà scendere in campo sedici nazioni che porteranno la loro musica a milioni di telespettatori collegati da ogni angolo del pianeta.

Al termine delle esibizioni, le tre conduttrici sveleranno quali dieci nazioni avranno avuto accesso all’appuntamento finale che vedrà in totale ventisei nazioni in gara: venti provenienti dalle due semifinali e le sei già qualificate, ovvero l’Ucraina in quanto vincitrice dello scorso anno e le cinque facenti parte delle Big 5, ovvero l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania e il Regno Unito.