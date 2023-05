Eurovision, Marco Mengoni: “Sono cresciuto, ora voglio divertirmi”

Alla vigilia della sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest, Marco Mengoni ci ha raccontato la sua esperienza a Liverpool: dalla voglia di divertirsi all’importanza di condividere messaggi di pace fino al tour europeo in autunno. Il cantante: “Non perdete tempo, ce n’è pochissimo” Condividi

A distanza di dieci anni dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest con il brano L'essenziale, sabato 13 maggio Marco Mengoni tornerà sul palco della manifestazione. Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo rappresenterà l'Italia con Due Vite.

marco mengoni: "ho l'energia giusta, mi interessa star bene e divertirmi" Dalla scelta della canzone alla voglia di divertirsi senza pensare alla gara fino alla crescita degli ultimi anni, Marco Mengoni ci ha raccontato le emozioni di questo Eurovision Song Contest. Eccoci a Liverpool per l'Eurovision Song Contest "Questo è un mondo fantastico, ci sono così tante cose da fare, parto con il dire di essere molto soddisfatto del mio miglioramento in inglese" Dieci anni dopo di nuovo sul palco per l'Italia "Dieci anni fa è stato bellissimo ma ho sentito un po' di pressione, adesso sto vivendo tutto come l'ultimo Festival di Sanremo, cioè divertendomi. Sono cresciuto, ho avuto l'opportunità di fare tantissime esperienze e so cosa voglia dire il palco dell'Eurovision. Dieci anni fa ero giovane, mi son fatto prendere dall'emotività del momento non godendomi a pieno ogni istante, ora ho molti più strumenti, ho l'energia giusta, mi interessa star bene e divertirmi. Da un po' di tempo sto lavorando a questo: fare scelte che mi rendano felice" Ansia di salire sul palco? "Faccio uno dei mestieri più belli al mondo, perché dovrei avere ansia? Posso fare errori e sbagliare, ma sono umano, gli errori fanno parte della vita e sono importanti" Un approccio totalmente differente "Sto vivendo questo Eurovision Song Contest in un modo completamente diverso, sono più maturo. Non mi piacciono i termini 'gara' o 'competizione' perché mettono pressione. Pensare che ci sia una classifica e che ci si possa far uno sgambetto non fa per me e non mi sembra neanche lo spirito di questa manifestazione. Credo che questo Eurovision debba servire per condividere messaggi importanti, uno su tutti quello di pace"

Come mai la decisione di portare Due Vite? "Terminato il Festival di Sanremo mi son preso del tempo per riascoltarmi e tornare in studio a chiudere il disco. Ci ho riflettuto, ho capito che Due Vite fosse il brano giusto in quanto il racconto della mia vita personale degli ultimi anni" Cosa dobbiamo aspettarci dall'esibizione? "Non è stato facile provare a raccontare il senso di Due Vite, questo rapporto tra conscio e inconscio, ma grazie a una squadra fantastica siamo riusciti a metterlo in scena. Sul palco rappresentermo al meglio la relazione tra queste parti della vita: quella reale e quella dei sogni" Lo slogan di questa edizione è 'United by Music' "La musica è un mezzo di pace e amore, almeno per quanto riguarda me, ma credo per tutti i trentasette Paesi. Abbiamo la possibilità di sensibilizzare attraverso la musica" Un altro messaggio che vuoi lanciare al pubblico? "Di non perdere tempo perché ce n'è pochissimo e non possiamo deciderlo. Se sei consapevole di perderlo perché può agevolare il tuo futuro è un conto, altrimenti non devi farlo, mai"

Hai avuto modo di incontrare gli altri artisti? "Non ho ancora incontrato tutti perché siamo tantissimi, trentasette, alcuni colleghi li ho già conosciuti, ad esempio i Piqued Jacks di San Marino, sono molto divertenti e simpatici. Siamo contenti di essere nello stesso posto e di spalleggiarci" Hai sentito alcuni colleghi italiani? "Alcuni mi hanno scritto, Laura Pausini mi ha fatto l'in bocca al lupo" A ottobre il tour in Europa "Il tour in Europa sarà in posti grandi in cui non sono mai stato. Sono contento di confrontarmici, per me sarà una nuova sfida"