Eurovision 2023, Mahmood canta Imagine durante la finale. VIDEO

Marco Mengoni non è stato l’unico italiano a incantare la scena dell’ Eurovision Song Contest 2023 : sul palco della più importante competizione musicale europea, si è infatti esibita anche la savonese Alessandra Mele, rappresentando la Norvegia, ma è stato anche il turno di un altro grande italiano, che ha così varcato la soglia dell’Eurovision per la terza volta. Si tratta di Mahmood, che torna dopo già due partecipazioni in gara, la prima nel 2019 all’Expo di Tel Aviv e la seconda nel 2022 presso il PalaOlimpico di Torino, in coppia con Blanco. Questa volta, però, Mahmood torna alla finale della 67ª edizione del concorso canoro come ospite, per eseguire una cover di Imagine. Un onore senza precedenti: come hanno ricordato anche i conduttori Gabriele Corsi e Mara Maionchi a inizio serata, è la prima volta che un artista italiano viene invitato come ospite durante un'edizione organizzata all’estero.

L’omaggio alla città di John Lennon

Nella lunga storia della manifestazione eurovisiva, nessun cantante nostrano si era mai esibito in un’edizione non organizzata in Italia ma questa sera, sabato 13 maggio, ci ha pensato Mahmood a rompere la “tradizione”. Sono passate da poco le 23:45 e il cantautore italiano, classe 1992, si è appena esibito durante la finale dell’Eurovision Song Contest con l’iconica Imagine di John Lennon. Mahmood è infatti uno dei sei ex partecipanti della competizione musicale invitato per tornare sul palco dell’Eurovision con l’obiettivo di omaggiare gli artisti di Liverpool, città che ospita l’attuale edizione della gara. E quale omaggio migliore di Imagine di John Lennon, nato proprio a Liverpool nel 1940. Lo stesso “superospite” Mahmood aveva dichiarato che esibirsi durante la serata finale dell’Eurovision sarebbe stato «un onore», ma sicuramente anche una responsabilità, vista la portata del pezzo, nonché brano più celebre e rappresentativo di John Lennon tra quelli realizzati nella sua carriera da solista, dopo lo scioglimento dei Beatles. Mahmood, che nel 2019 aveva fatto battere le mani a tutti gli spettatori dell’Eurovision con il brano Soldi, aggiudicandosi il secondo posto, ha retto bene la pressione dell’incarico ricevuto e ha coinvolto nuovamente la folla dell’Eurovision, che lo ha seguito in un trascinante ed emozionante coro collettivo sulle note di Imagine. Oltre che uno dei più brani più apprezzati della storia della musica, Imagine è infatti anche uno storico inno alla pace, sentito di questi tempi tristemente attuale. Mahmood, accompagnato da un’orchestra d’archi alle spalle, ha quindi coraggiosamente portato sul palco dell’Eurovision 2023 una versione rivisitata del pezzo.

Gli altri ospiti chiamati a omaggiare gli artisti più importanti del Paese ospitante sono Sonia per l’Inghilterra, Cornelia per la Svezia, Netta per Israele, Daði Freyr per l’Islanda e Duncan Laurence per l’Olanda.