Mahmood annuncia il tour europeo, c'è una data a Milano

La tournée toccherà varie città: da Parigi a Barcellona passando per Amsterdam, Berlino e Varsavia Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Al via il 4 aprile l’European Tour 2024 che porterà Mahmood sui palchi di alcune delle più importanti città d’Europa. Il cantante girerà varie nazioni per poi concludere la tournée in Italia.

mahmood, in concerto a milano iL 17 MAGGIO 2024 Sabato 13 maggio Mahmood sarà tra gli ospiti della finale della 67° edizione dell’Eurovision Song Contest. La partecipazione sul palco della Liverpool Arena varrà al cantante un importante primato, ovvero quello del primo artista italiano ospite a una finale della manifestazione non in programma in Italia. approfondimento La Sirenetta, Mahmood sarà la voce italiana del granchio Sebastian

In attesa di vederlo sul palco inglese, Mahmood ha annunciato l’European Tour 2024, in arrivo in numerose città: da Parigi a Barcellona passando per Amsterdam, Berlino e Varsavia. Il 17 maggio Mahmood arriverà anche in Italia, più precisamente a Milano, per la chiusura della tournée sul palco del Fabrique. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Mahmood è reduce da un anno di successo straordinario: dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano Brividi in coppia con Blanco fino al sesto posto sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. approfondimento Eurovision Song Contest 2023, Mahmood tra gli ospiti della finale

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Tra le canzoni più celebri della discografia di Mahmood troviamo Soldi, Barrio, Rapide e Inuyasha. approfondimento Mahmood e Blanco primi nei video musicali dell'anno su YouTube

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie